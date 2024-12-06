Overwatch Ama Marvel Evrenine Gidiyoruz: Merakla Beklenen Marvel Rivals Çıktı!
Overwatch Ama Marvel Evrenine Gidiyoruz: Merakla Beklenen Marvel Rivals Çıktı!
Overwatch benzeri birçok oyun zamanla hayatımıza girdi. Kimisi başarılı olup tutunurken kimileri de unutulup gitti. Bugün de bir başka Overwartch benzeri bir oyun ile karşı karşıyayız. Tabii, bu oyun hepimizin az çok tanıdığı Marvel karakterlerinden oluşuyor. Yeni nesil konsollara ve PC'ye çıkan Marvel Rivals, oynaması ücretsiz bir şekilde karşımıza çıkıyor.
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Merakla beklenen oyun bugün çıktı.
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6'ya 6 mücadelelere dalın.
Farklı haritalar ve yıkılabilir çevre.
Marvel evreninin en sevilen yüzleri bu oyunda.
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