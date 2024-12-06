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Overwatch Ama Marvel Evrenine Gidiyoruz: Merakla Beklenen Marvel Rivals Çıktı!

Overwatch Ama Marvel Evrenine Gidiyoruz: Merakla Beklenen Marvel Rivals Çıktı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 15:01

Overwatch benzeri birçok oyun zamanla hayatımıza girdi. Kimisi başarılı olup tutunurken kimileri de unutulup gitti. Bugün de bir başka Overwartch benzeri bir oyun ile karşı karşıyayız. Tabii, bu oyun hepimizin az çok tanıdığı Marvel karakterlerinden oluşuyor. Yeni nesil konsollara ve PC'ye çıkan Marvel Rivals, oynaması ücretsiz bir şekilde karşımıza çıkıyor.

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Merakla beklenen oyun bugün çıktı.

Merakla beklenen oyun bugün çıktı.

Rekabetçi bir yapıya sahip olan Marvel Rivals, bugün itibariyle erişime açıldı. Hem bilgisayarda hem de konsollarda oynayabileceğiniz bu oyun, tamamen ücretsiz bir şekilde çıktı.

6'ya 6 mücadelelere dalın.

6'ya 6 mücadelelere dalın.

Marvel Rivals, altı kişilik iki takımın mücadelesine bizleri atıyor. Bu mücadelelerde farklı oyun tipleri bulunuyor. Bunlar Overwatch'dan bildiğimiz bölge ele geçirme ve eşlik etme görevleri ile benzer yapıda.

Farklı haritalar ve yıkılabilir çevre.

Farklı haritalar ve yıkılabilir çevre.

Marvel Rivals farklı temada birkaç haritaya sahip. Bu temalar Marvel evreninde geçen ikonik yerlerden oluşmakta. Bunun yanında oyunda yıkılabilir çevre elementleri de bulunuyor.

Marvel evreninin en sevilen yüzleri bu oyunda.

Marvel evreninin en sevilen yüzleri bu oyunda.

Birçoğumuzun filmlerden veya çizgi romanlardan tanıdığı birçok kahraman, Marvel Rivals'da yer alıyor. X-Men, Galaksinin Koruyucuları ve Avengers gibi serilerin en popüler karakterleri ilk günden oynanabilir durumda.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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