UFL Nedir? Ücretsiz Futbol Oyunu UFL Ne Zaman Çıkacak, Nereden İndirilecek?
UFL Nedir? Ücretsiz Futbol Oyunu UFL Ne Zaman Çıkacak, Nereden İndirilecek?
Lisanslı gerçek oyuncuların yer aldığı UFL ile beceri, strateji ve fair play temelli çevrimiçi futbol ligi başlıyor! Futbolseverlerin ve oyun tutkunlarının 2021 yılından beri heyecanla beklediği UFL, son günlerde gündemden düşmüyor. Cristiano Ronaldo'nun 40 milyon dolar yatırım yaptığı oyunun hangi platformlarda oynanacağı merak konusu oldu. Peki, UFL nedir? UFL ne zaman çıkacak? Hangi platformlardan indirilecek?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk kez 2021 yılının Ağustos ayında games.com'da duyurulan UFL'nin 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Ancak Strikerz Inc. CEO'su Eugene Nashilov tarafından oyunun yayın tarihi 2023 olarak değiştirildi ve sonunda oyun severlerin heyecanla beklediği UFL için Aralık 2024 tarihi işaret edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UFL Nedir?
UFL Ne Zaman Çıkacak?
UFL Nereden İndirilebilir?
UFL Hangi Platformlarda Oynanır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın