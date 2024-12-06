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UFL Nedir? Ücretsiz Futbol Oyunu UFL Ne Zaman Çıkacak, Nereden İndirilecek?

UFL Nedir? Ücretsiz Futbol Oyunu UFL Ne Zaman Çıkacak, Nereden İndirilecek?

Xbox Playstation futbol
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 13:19

Lisanslı gerçek oyuncuların yer aldığı UFL ile beceri, strateji ve fair play temelli çevrimiçi futbol ligi başlıyor! Futbolseverlerin ve oyun tutkunlarının 2021 yılından beri heyecanla beklediği UFL, son günlerde gündemden düşmüyor. Cristiano Ronaldo'nun 40 milyon dolar yatırım yaptığı oyunun hangi platformlarda oynanacağı merak konusu oldu. Peki, UFL nedir? UFL ne zaman çıkacak? Hangi platformlardan indirilecek? 

İşte, detaylar...

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İlk kez 2021 yılının Ağustos ayında games.com'da duyurulan UFL'nin 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Ancak Strikerz Inc. CEO'su Eugene Nashilov tarafından oyunun yayın tarihi 2023 olarak değiştirildi ve sonunda oyun severlerin heyecanla beklediği UFL için Aralık 2024 tarihi işaret edildi.

İlk kez 2021 yılının Ağustos ayında games.com'da duyurulan UFL'nin 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Ancak Strikerz Inc. CEO'su Eugene Nashilov tarafından oyunun yayın tarihi 2023 olarak değiştirildi ve sonunda oyun severlerin heyecanla beklediği UFL için Aralık 2024 tarihi işaret edildi.

Uzun yıllardır EA SPORTS FC (FIFA) ve eFootball (PES) dışında futbol oyunu gündeme gelmezken, gerçek dünya futbolcularından oluşan UFL tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünyanın en çok sevilen futbol yıldızlarından Cristiano Ronaldo'nun 2023 yılında yaptığı 40 milyon dolarlık UFL yatırımı ve oyunun ücretsiz bir futbol oyunu olması ise heyecanı atırdı.

UFL Nedir?

UFL Nedir?

UFL, gerçek oyuncuların yer aldığı ücretsiz oynanabilen bir futbol video oyunudur. Oyunculara; çeşitli kulüp formaları, kramponlar, eldivenler, toplar ve stadyumlarla zenginleştirilmiş bir içerik deneyimi sunacak olan UFL, son teknoloji sistemle donatılan oyun mekaniklerine sahip. 

Dünya çapındaki oyuncularla yarışma, sıralamada yükselmek ve şampiyonluk kazanmak imkanları sunan oyun, iki ana oyun moduyla piyasaya sürülecek. UFL ile futbol severler ister çevrimiçi sıralamaya girmek için mücadele edecek ister çevrimdışı modlarda botlarla ya da arkadaşlarıyla rekabet baskısı olmadan oyun oynayabilecek.

UFL Ne Zaman Çıkacak?

UFL Ne Zaman Çıkacak?

PlayStation'ın internet sitesinde yazan bilgiye göre UFL, 5 Aralık 2024'te piyasaya çıkacak.

UFL Nereden İndirilebilir?

UFL Nereden İndirilebilir?

UFL, PlayStation®Store ve Microsoft Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

UFL Hangi Platformlarda Oynanır?

UFL Hangi Platformlarda Oynanır?

Oyun PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X|S'te mevcut olacak. Oyunun bilgisayar sürümünün çıkıp çıkmayacağı ya da ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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