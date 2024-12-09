Path of Exile 2 Erken Erişim Sürümü Çıktı: İlk Haftadan 600 Bin Oyuncu Oynadı!
Path of Exile 2 Erken Erişim Sürümü Çıktı: İlk Haftadan 600 Bin Oyuncu Oynadı!
Path of Exile ismi, 2013 yılında hayatımıza girdi. İzometrik kamera açısıyla oynadığımız bu aksiyon-rol yapma oyunu, oyuncular tarafından beğenildi. Bunun üzerine devam oyunu için kollar sıvandı. Seriyi devam ettirecek devam oyunu ise geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Path of Exile 2, piyasaya sürülmesi ile birlikte yüzbinlerce oyuncuya ulaştı.
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Path of Exile 2, 6 Aralık tarihinde erken erişim olarak çıktı.
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600 bine yakın oyuncu, anlık olarak oyunu oynadı.
Path of Exile 2, erken erişimden çıktığında ücretsiz olacak.
Oyunun tam sürümü, 2025'de çıkacak.
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