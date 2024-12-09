Path of Exile 2 Erken Erişim Sürümü Çıktı: İlk Haftadan 600 Bin Oyuncu Oynadı!

Path of Exile 2, çıktığı gün itibariyle yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Bu ilgi o kadar büyükti ki oyuna girmek için onbinlerce kişilik sıralar oluştu. Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından, kısa bir sürede Steam üzerinden 600 bine yakın oyuncuyu kendine çekmeyi başardı.