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Path of Exile 2 Erken Erişim Sürümü Çıktı: İlk Haftadan 600 Bin Oyuncu Oynadı!

Path of Exile 2 Erken Erişim Sürümü Çıktı: İlk Haftadan 600 Bin Oyuncu Oynadı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 15:01

Path of Exile ismi, 2013 yılında hayatımıza girdi. İzometrik kamera açısıyla oynadığımız bu aksiyon-rol yapma oyunu, oyuncular tarafından beğenildi. Bunun üzerine devam oyunu için kollar sıvandı. Seriyi devam ettirecek devam oyunu ise geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Path of Exile 2, piyasaya sürülmesi ile birlikte yüzbinlerce oyuncuya ulaştı.

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Path of Exile 2, 6 Aralık tarihinde erken erişim olarak çıktı.

Path of Exile 2, 6 Aralık tarihinde erken erişim olarak çıktı.

İlk oyunun başarısının ardından daha sağlam bir şekilde gelen devam oyunu, birkaç gün önce piyasaya sürüldü. Erken erişim olarak çıkan oyun, buna rağmen yüzbinlerce oyuncuyu kendine bağlamayı başardı.

600 bine yakın oyuncu, anlık olarak oyunu oynadı.

600 bine yakın oyuncu, anlık olarak oyunu oynadı.

Path of Exile 2, çıktığı gün itibariyle yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Bu ilgi o kadar büyükti ki oyuna girmek için onbinlerce kişilik sıralar oluştu. Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından, kısa bir sürede Steam üzerinden 600 bine yakın oyuncuyu kendine çekmeyi başardı.

Path of Exile 2, erken erişimden çıktığında ücretsiz olacak.

Path of Exile 2, erken erişimden çıktığında ücretsiz olacak.

Oyunun geliştiricileri, bu yapımı oynaması ücretsiz bir şekilde piyasaya sürecek. Eğer erken erişim sürümünü oynamak isterseniz de minimumu 15 dolar olan ve geliştiriciyi destekleyen bir paket satın almanız gerekiyor.

Oyunun tam sürümü, 2025'de çıkacak.

Oyunun tam sürümü, 2025'de çıkacak.

Erken erişim sürümünde sınırlı bir oyuncuya ulaşmayı hedefleyen geliştirici ekip, bu süreçte oyunu geliştirmeye devam edecek. Oyunun tam sürümü ise 2025 yılında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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