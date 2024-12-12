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Steam Değeri 400 TL Olan The Lord of the Rings Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!

Steam Değeri 400 TL Olan The Lord of the Rings Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 19:13

Epic Games, ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Epic Games, bu yılbaşı döneminde birçok oyunu ücretsiz hediye edecek. Bunun yanında yılbaşına özel indirimler de Epic Games mağazasında olacak. Ücretsiz oyunlar ise yılbaşı indirimleri bitene kadar devam edecek.

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The Lord of the Rings: Return to Moria kısa süreliğine ücretsiz oldu.

The Lord of the Rings: Return to Moria kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen hayatta kalma oyunu Return to Moria, kısa süreliğine ücretsiz oldu. İster arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza oynayabileceğiniz oyunu, Epic Games üzerinden ücretsiz alabilirsiniz.

Oyunu kütüphanenize eklemek için süreniz kısıtlı!

Oyunu kütüphanenize eklemek için süreniz kısıtlı!

Epic Games, her hafta yeni bir ücretsiz oyun ile karşımıza gelecek. Bu oyunlar, yılbaşı indirimleri bitene kadar devam edecek. Yani ücretsiz olan oyunları kütüphanenize eklemek için bir haftanız var.

Oyunu kütüphaneye nasıl ekleyeceğiz?

Oyunu kütüphaneye nasıl ekleyeceğiz?

Öncelikle Epic Games hesabı açmanız gerekiyor. Eğer bir hesabınız varsa, mağaza kısmına gelin. Ardından aşağı tarafta yer alan ücretsiz oyunlar bölümünden, belirlenen ücretsiz oyunu kütüphanenize ekleyin.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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