Steam Değeri 400 TL Olan The Lord of the Rings Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!
Steam Değeri 400 TL Olan The Lord of the Rings Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz!
Epic Games, ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Epic Games, bu yılbaşı döneminde birçok oyunu ücretsiz hediye edecek. Bunun yanında yılbaşına özel indirimler de Epic Games mağazasında olacak. Ücretsiz oyunlar ise yılbaşı indirimleri bitene kadar devam edecek.
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The Lord of the Rings: Return to Moria kısa süreliğine ücretsiz oldu.
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