Yılın Oyunu Ödülü Sahibini Buluyor: The Game Awards 2024 Ne Zaman ve Nasıl İzlenir?
Yılın Oyunu Ödülü Sahibini Buluyor: The Game Awards 2024 Ne Zaman ve Nasıl İzlenir?
Her yıl düzenlenen The Game Awards, bu yıl da bizlerle buluşuyor. Dijital platformlarda canlı olarak yayınlanacak etkinlik için sayılı saatler kaldı. Bu yıl piyasaya sürülmüş kaliteli oyunlar, birçok farklı kategoride aday olacak. Bu kategorilerde en çok oyu alan oyunlar ise o kategorinin ödülüne layık olacak.
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The Game Awards ne zaman gerçekleşecek?
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Yılın en iyi oyunu, ödülün sahibi olacak.
Yeni oyun duyuruları da bu sunumun bir parçası olacak.
The Game Awards nereden ve nasıl izlenir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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