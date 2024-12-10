Yılın Oyunu Ödülü Sahibini Buluyor: The Game Awards 2024 Ne Zaman ve Nasıl İzlenir?

Her yıl düzenlenen The Game Awards, bu yıl da bizlerle buluşuyor. Dijital platformlarda canlı olarak yayınlanacak etkinlik için sayılı saatler kaldı. Bu yıl piyasaya sürülmüş kaliteli oyunlar, birçok farklı kategoride aday olacak. Bu kategorilerde en çok oyu alan oyunlar ise o kategorinin ödülüne layık olacak.