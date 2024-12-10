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Yılın Oyunu Ödülü Sahibini Buluyor: The Game Awards 2024 Ne Zaman ve Nasıl İzlenir?

Yılın Oyunu Ödülü Sahibini Buluyor: The Game Awards 2024 Ne Zaman ve Nasıl İzlenir?

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 08:30

Her yıl düzenlenen The Game Awards, bu yıl da bizlerle buluşuyor. Dijital platformlarda canlı olarak yayınlanacak etkinlik için sayılı saatler kaldı. Bu yıl piyasaya sürülmüş kaliteli oyunlar, birçok farklı kategoride aday olacak. Bu kategorilerde en çok oyu alan oyunlar ise o kategorinin ödülüne layık olacak.

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The Game Awards ne zaman gerçekleşecek?

The Game Awards ne zaman gerçekleşecek?

The Game Awards, Türkiye saati ile 13 Aralık gece 03.00'da gerçekleşecek. Sunumun ilk saatleri açılış seromonisine ev sahipliği yapacak. Sunumun uzunluğunu ise 3-4 saat aralığında olacak.

Yılın en iyi oyunu, ödülün sahibi olacak.

Yılın en iyi oyunu, ödülün sahibi olacak.

The Game Awards süresince birçok oyun farklı kategorilerde aday olup ödüller kazanacak. Bu kategorilerden en merak edileni ise 'Yılın Oyunu' ödülü. Bu kategoride 6 güçlü rakip birbiri ile yarışacak ve hak eden ödülü evine götürecek.

Yeni oyun duyuruları da bu sunumun bir parçası olacak.

Yeni oyun duyuruları da bu sunumun bir parçası olacak.

The Game Awards sadece oyun ödülleri ile geçmeyecek. Çıkması beklenen oyunlardan veya ilk defa göreceğimiz projelerden yeni bilgiler de öğreneceğiz. Bu projeler arasında merak edilen birçok isim de yer alacak.

The Game Awards nereden ve nasıl izlenir?

The Game Awards nereden ve nasıl izlenir?

Sunumu izlemek isteyenler için birçok farklı seçenek mevcut. Bunlardan en bilineni Youtube. The Game Awards resmî kanalı, sunum başladığında canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bunun yanında Kick, Twitch ve Tiktok gibi resmî yayın kanallarından da sunumu takip edebilirsiniz.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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