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2024'ün En İyi Oyunlarını Listeliyoruz: İşte Karşınızda Yıldızlar Geçidi!

2024'ün En İyi Oyunlarını Listeliyoruz: İşte Karşınızda Yıldızlar Geçidi!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 09:03

2024'ün bitmesine artık sayılı günler kalmış durumda. Bu sebeple yıl içerisinde çıkmış birçok oyunu süzgeçten geçirip sizlere güzel bir liste hazırlamak istedik. Bu sene çıkan en iyi aksiyon, macera, rol yapma, platform ve daha birçok kategoriyi sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. İşte listemizde yer alacak oyun türleri sırasıyla şu şekilde olacak;

  • Aksiyon

  • Macera

  • Rol yapma

  • Simülasyon

  • Spor/Yarış

  • Bulmaca

  • Platform

  • Strateji

Listeye aldığımız oyunları Metacritic puanlarına göre tercih ediyoruz.

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1. Final Fantasy VII Rebirth

1. Final Fantasy VII Rebirth

Listemizin ilk sırasında 3 farklı aksiyon oyununa yer vereceğiz. Daha sonrasında ise her türü 3 farklı oyunla detaylandıracağız. Ve ilk konuğumuz ise 29 Şubat tarihinde çıkan Final Fantasy VII Rebirth oluyor. Aslında kendisini rol yapma türünde de görebilirdik ancak bu sene oldukça fazla oyunumuz var! 

  • Metacritic puanı: 92

2. Like a Dragon: Infinite Wealth

2. Like a Dragon: Infinite Wealth

Hem aksiyona, hem maceraya hem de rol yapma türüne rahatlıkla sokabileceğimiz Like a Dragon: Infinite Wealth, Yakuza serisine çok farklı bir boyut kazandırdı. Hızlı bir Japon hayatının yanı sıra uzun ara sahneler, epik aksiyon sekansları ve çok daha fazlası bu oyunda yer alıyor. 

  • Metacritic puanı: 89

3. MULLET MADJACK

3. MULLET MADJACK

MULLET MADJACK, bu sene çıkan birçok oyunun arasından sıyrılarak Metacritic üzerinde yüksek bir puana ulaşmasıyla ünlenmiş durumda. Hızlı tempolu aksiyonuyla oyuncuya bir an olsun bile dinlenme izni sunmayan bu yapım, Mayıs ayında çıktığında senenin sürpriz oyunlarından birisi olacağını kanıtlamıştı. 

  • Metacritic puanı: 88

4. UFO 50

4. UFO 50

Macera türüne geçtiğimizde ise belki de hiç duymadığınız bir oyunla karşınıza çıkıyoruz. Aslında içerisinde 50 adet farklı oyun barındıran UFO 50, hem aksiyona, hem maceraya, hem platforma hem de bulmaca kategorisine girebilecek potansiyelde. Çünkü içerisinde yer alan her oyun birbirinden farklı bir türle karşımıza çıkıyor. 

  • Metacritic puanı: 91

5. Thank Goodness You're Here!

5. Thank Goodness You're Here!

2024'ün yine gözden kaçan oyunlarından birisi olan Thank Goodness You're Here!, aslında Metacritic üzerinde gerçekten iyi bir puana sahip. Gezgin bir tüccar olarak oynadığınız bu oyunda Kuzey İngiltere'de hem maceralı hem de komik bir serüvene dalış yapıyorsunuz. 

  • Metacritic puanı: 90
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6. Lorelei and the Laser Eyes

6. Lorelei and the Laser Eyes

Eski bir otelde yanılsamalar eşliğinde bulmacalar çözdüğünüz ve gizemli sırları açığa çıkartmaya çalıştığınız macera-bulmaca oyunu Lorelei and the Laser Eyes, yine bu senenin gözden kaçmış olabilecek oyunlarından bir tanesi. 16 Mayıs tarihinde çıktıktan sonra oyuncuların gözdesi olmuştu. 

  • Metacritic puanı: 88

7. ELDEN RING Shadow of the Erdtree

7. ELDEN RING Shadow of the Erdtree

Rol yapma türüne geçtiğimizde ise kafalarda bir miktar soru işareti yaratan ELDEN RING Shadow of the Erdtree geliyor karşımıza. Kendisi bir DLC, yani ek paket olduğu için ayrı bir oyun olarak sayılmasa bile rol yapma temelleriyle senenin en önemli yapımlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. 

  • Metacritic puanı: 94

8. Metaphor: ReFantazio

8. Metaphor: ReFantazio

Bu senenin bir diğer çok konuşulan oyunu ise Metaphor: ReFantazio oldu. Rol yapma tarafıyla oyuncuların gönlünü çalan bu yapım, aynı zamanda yılın oyunu ödüllerine de aday olarak gösterildi. 

  • Metacritic puanı: 94

9. Persona 3 Reload

9. Persona 3 Reload

Ve senenin henüz başlarında çıkan Persona 3 Reload ise türümüzün son oyunu oluyor. Metacritic üzerinde 87'lik bir puan ortalaması ile kendini gösteren bu yapım, aynı zamanda rol yapma temelleriyle de adından sıkça söz ettirdi. Eğer henüz dikkatinizi çekmediyse, şimdi tam sırası olabilir. 

  • Metacritic puanı: 87

10. Satisfactory

10. Satisfactory

Simülasyon türümüzün ilk sırasında ise Satisfactory yer alıyor. Aslında kendisi daha önce Erken Erişimde olduğu için herhangi bir puanlama alamıyordu. Ancak 10 Eylül tarihinde Tam Sürüme geçtikten sonra oyuncuların muhteşem yorumlarıyla baş başa kaldı. 

  • Metacritic puanı: 91
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11. Riven

11. Riven

Aslen bir yürüme simülasyonu olan Riven, hem macera hem de keşif elementleriyle de ön plana çıkmayı başarabiliyor. Entrika ve ihanet dolu bir uygarlığın hikâyesini ortaya çıkartmaya çalıştığımız bu oyuna mutlaka bir göz atın deriz. 

  • Metacritic puanı: 86

12. Sons Of The Forest

12. Sons Of The Forest

Tam bir simülasyon oyunu olmasa bile türe yatkın görünümüyle dikkat çeken Sons Of The Forest, bu senenin en çok ses getiren oyunlarından bir tanesiydi. Hatta çıktığı dönem Steam sunucularını bozmayı da başarmıştı kendisi. 

  • Metacritic puanı: 86

13. TEKKEN 8

13. TEKKEN 8

Spor/Yarış kategorimize tabii ki bu senenin en iyi dövüş oyunlarından birisi olan TEKKEN 8'i eklemezsek olmazdı. Aslında kendisi bir 'dövüş' oyunu olduğu için bu kategoriye girip girmeyeceği tartışılır lakin bir spor olarak nitelendirmek istedik kendisini. 

  • Metacritic puanı: 90

14. EA Sports College Football 25

14. EA Sports College Football 25

Spor/Yarış türümüzün bir diğer ismi EA Sports College Football 25 oluyor. Oyuncular tarafından çok sevilen bu Amerikan Futbolu oyunu, uzun zamandır görülmeyen bir eğlence deneyimiyle karşımıza çıkıyor. 

  • Metacritic puanı: 83

15. WWE 2K24

15. WWE 2K24

WWE oyun serisi de uzun yıllardır hayatımızda ve her sene üstüne daha çok koyarak ilerlemeyi başarabiliyor. Bu sene de 8 Mart tarihinde çıkan WWE 2K24, oyuncuların büyük ilgisini toplamayı başarmış durumda. 

  • Metacritic puanı: 81
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16. Indiana Jones and the Great Circle

16. Indiana Jones and the Great Circle

Bulmaca türünde ise bu senenin hemen sonlarında çıkan Indiana Jones and the Great Circle ile açılışı yapmak istedik. Kendisi aslında tamamen bir bulmaca oyunu olmasa ve içerisinde aksiyon-macera barındırsa bile diğer türlerde yer bulamadığımız ve aynı zamanda içerisinde yer alan bulmacaların da gerçekten güzel olduğunu düşündüğümüz için buraya yazalım dedik. 

  • Metacritic puanı: 87

17. Neva

17. Neva

Neva bu senenin en iyi bulmaca-platform oyunlarından bir tanesi konumunda yer alıyor. Genç bir kadın ile bağ kurduğu kurdun macerasını anlatan bu güzel görselli oyunu mutlaka radarınıza alın deriz. 

  • Metacritic puanı: 86

18. Braid, Anniversary Edition

18. Braid, Anniversary Edition

2008 yılında çıktığında ilk bağımsız oyunlardan birisi olarak gösterilen Braid, yıllar sonra daha güncellenmiş görsellik ve mekanikler ile birlikte Braid, Anniversary Edition adıyla karşımıza çıktı. Hem bulmacaları hem de platform ögeleriyle denenmesi gereken bir deneyim olarak görülebilir. 

  • Metacritic puanı: 86

19. Astro Bot

19. Astro Bot

Platform türünde ise bizleri bu yılın en çok sevilen oyunlarından birisi karşılıyor: Astro Bot! Yılın oyunu adaylığı da bulunan bu yapım, hem platform deneyimi hem de bulmaca ögeleriyle gerçekten eğlenceli bir deneyim sunduğunu her fırsatta kanıtlamayı başarabiliyor. 

  • Metacritic puanı: 94

20. ANIMAL WELL

20. ANIMAL WELL

Yine bu senenin sessiz sedasız popüler olmuş oyunlarından birisi olan ANIMAL WELL, içerisinde barındırdığı Metroidvania ögeleri ve bulmaca düzeyiyle harika bir platform deneyimi sunmayı başarabiliyor. 

  • Metacritic puanı: 91
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21. Paper Mario: The Thousand-Year Door

21. Paper Mario: The Thousand-Year Door

Mario denince akla zaten harika bir platform deneyimi, eşsiz bulmacalar ve mükemmel bir macera içeriği geliyor öyle değil mi? Paper Mario: The Thousand-Year Door'da bu türleri birleştirip bize harika bir oyun deneyimi sunuyor diyebiliriz. 

  • Metacritic puanı: 88

22. Balatro

22. Balatro

Ve son türümüz olan strateji türüne ise yine yılın oyunu adaylığı bulunan Balatro ile başlıyoruz. Aslen bir kart oyunu olan balatro, strateji kurduğunuz bir yapıya sahip ve sizi çok çabuk içerisine çekip bağımlısı yapabiliyor. 

  • Metacritic puanı: 90

23. Tactical Breach Wizards

23. Tactical Breach Wizards

Yine bu yılın belki de duyulmayan oyunlarından birisi olan Tactical Breach Wizards, büyücülere liderlik ettiğiniz ve çok ilginç bir deneyim sunan senaryosuna bayılacağınız sıra tabanlı bir strateji deneyimi sunuyor. 

  • Metacritic puanı: 88

24. Shogun Showdown

24. Shogun Showdown

Türün ve listenin son oyunu ise bir diğer sıra tabanlı strateji oyunu olan Shogun Showdown oluyor. Tekrar oynanabilirliği yüksek olan bu oyunun kısa sürede bağımlılık yaptığını hatırlatmak isteriz. 

  • Metacritic puanı: 88

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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