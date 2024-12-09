2024'ün En İyi Oyunlarını Listeliyoruz: İşte Karşınızda Yıldızlar Geçidi!

Macera türüne geçtiğimizde ise belki de hiç duymadığınız bir oyunla karşınıza çıkıyoruz. Aslında içerisinde 50 adet farklı oyun barındıran UFO 50, hem aksiyona, hem maceraya, hem platforma hem de bulmaca kategorisine girebilecek potansiyelde. Çünkü içerisinde yer alan her oyun birbirinden farklı bir türle karşımıza çıkıyor.

Metacritic puanı: 91