2024'ün En İyi Oyunlarını Listeliyoruz: İşte Karşınızda Yıldızlar Geçidi!
2024'ün En İyi Oyunlarını Listeliyoruz: İşte Karşınızda Yıldızlar Geçidi!
2024'ün bitmesine artık sayılı günler kalmış durumda. Bu sebeple yıl içerisinde çıkmış birçok oyunu süzgeçten geçirip sizlere güzel bir liste hazırlamak istedik. Bu sene çıkan en iyi aksiyon, macera, rol yapma, platform ve daha birçok kategoriyi sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. İşte listemizde yer alacak oyun türleri sırasıyla şu şekilde olacak;
Aksiyon
Macera
Rol yapma
Simülasyon
Spor/Yarış
Bulmaca
Platform
Strateji
Listeye aldığımız oyunları Metacritic puanlarına göre tercih ediyoruz.
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1. Final Fantasy VII Rebirth
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2. Like a Dragon: Infinite Wealth
3. MULLET MADJACK
4. UFO 50
5. Thank Goodness You're Here!
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6. Lorelei and the Laser Eyes
7. ELDEN RING Shadow of the Erdtree
8. Metaphor: ReFantazio
9. Persona 3 Reload
10. Satisfactory
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11. Riven
12. Sons Of The Forest
13. TEKKEN 8
14. EA Sports College Football 25
15. WWE 2K24
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16. Indiana Jones and the Great Circle
17. Neva
18. Braid, Anniversary Edition
19. Astro Bot
20. ANIMAL WELL
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21. Paper Mario: The Thousand-Year Door
22. Balatro
23. Tactical Breach Wizards
24. Shogun Showdown
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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