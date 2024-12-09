Davulcu Vur Davula: Epic Games Ücretsiz Yılbaşı Oyunları Geri Dönüyor!
Davulcu Vur Davula: Epic Games Ücretsiz Yılbaşı Oyunları Geri Dönüyor!
Epic Games, PC tarafında Steam'in rakibi olan bir oyun platformu. Uzun yıllardır verdiği ücretsiz oyunlarla gündeme gelen Epic Games, yılbaşı dönemlerinde birçok oyunu ücretsiz yapıyor. Son birkaç yıldır devam eden bu ücretsiz oyun dönemi, bu yıl da bizlerle buluşacak.
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Epic Games'in vereceği ilk ücretsiz oyun mağazada göründü.
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İlk ücretsiz oyun 12 Aralık tarihinde geliyor.
İndirim kuponunun durumu ise bilinmiyor.
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