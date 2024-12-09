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Davulcu Vur Davula: Epic Games Ücretsiz Yılbaşı Oyunları Geri Dönüyor!

Davulcu Vur Davula: Epic Games Ücretsiz Yılbaşı Oyunları Geri Dönüyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 13:01

Epic Games, PC tarafında Steam'in rakibi olan bir oyun platformu. Uzun yıllardır verdiği ücretsiz oyunlarla gündeme gelen Epic Games, yılbaşı dönemlerinde birçok oyunu ücretsiz yapıyor. Son birkaç yıldır devam eden bu ücretsiz oyun dönemi, bu yıl da bizlerle buluşacak.

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Epic Games'in vereceği ilk ücretsiz oyun mağazada göründü.

Epic Games'in vereceği ilk ücretsiz oyun mağazada göründü.

Epic Games Store'da beliren gizemli oyun görseli, bizlere yeni bir ücretsiz oyun festivalini duyurur nitelikte. Bu sene de diğer yıllarda olduğu gibi birçok irili ufaklı oyun bizlerle buluşacak.

İlk ücretsiz oyun 12 Aralık tarihinde geliyor.

İlk ücretsiz oyun 12 Aralık tarihinde geliyor.
twitter.com

Epic Games'in vereceği ilk ücretsiz oyun için sayılı saatler kaldı. Verilecek bu ücretsiz oyunlar, 2024 Yılbaşı İndirimleri dönemi boyunca devam edecek.

İndirim kuponunun durumu ise bilinmiyor.

İndirim kuponunun durumu ise bilinmiyor.

Epic Games, 12 Aralık tarihinde yeni bir indirim dönemine girecek. Birçok oyun, bu dönemde uygun fiyatlara alınabilecek. Epic Games'in daha önce birçok kez dağıttığı indirim kuponlarının bu dönem olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu ücretsiz oyunları almak için son şansınız.

Bu ücretsiz oyunları almak için son şansınız.

Epic Games şu an iki güzel oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Bus Simulator 2021 ve Star Wars: The Skywalker Saga oyunlarını, 12 Aralık tarihine kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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