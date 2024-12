Cüzdan Deldiren Yapımlar: 2024 Yılının En Çok Satan Oyunları!

Call of Duty markası her yıl yeni bir oyun ile karşımıza çıkıyor. Bu oyunların neredeyse hepsi o yılın en çok satanlarında ilk 10'da yer alıyor. Bu sene piyasaya sürülen Call of Duty Black Ops 6'da bu listeye girmeyi başardı. Oyun, Game Pass sistemine dahil olmasına rağmen milyonlarca oyuncu tarafından satın alındı.