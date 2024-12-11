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Cüzdan Deldiren Yapımlar: 2024 Yılının En Çok Satan Oyunları!

Cüzdan Deldiren Yapımlar: 2024 Yılının En Çok Satan Oyunları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 10:01

Her yıl birçok oyun piyasaya sürülüyor. Bunlardan bazıları büyük başarılara imza atarken bazıları da unutulup gidiyor. Bugünki konumuz ise başarılı oyunlar olacak. Amerikalı araştırma şirketi Circana, 2024 yılının en çok satan oyunlarını listeledi. Bu oyunlara dair net rakamlar paylaşılmadığı için satış rakamları listede yer almayacak.

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15. Tekken 8

15. Tekken 8

Dövüş oyunu denildiğinde akla ilk gelen serilerden olan Tekken serisi, son oyunu ile hayranlarını mutlu etmeyi başardı. Piyasaya sürüldüğü ilk ay 2 milyondan fazla satan Tekken 8, bu yılın en çok satan oyunlarından biri oldu.

14. Final Fantasy VII Rebirth

14. Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy 7'nin yeniden yapımı olan Rebirth, oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Tabii, bu beğeninin karşılığını da satış rakamlarında aldı. Her ne kadar Square Enix bu oyunun satış rakamlarına dair bir istatistik vermese de, bu yılın en çok satanlarından birisi olmayı başarmış.

13. Grand Theft Auto V (Mayıs ve Temmuz dijital satışları dahil edilmemiştir.)

13. Grand Theft Auto V (Mayıs ve Temmuz dijital satışları dahil edilmemiştir.)

Eğlence sektöründeki şüphesiz en başarılı işlerden birisi GTA 5'dir. Piyasaya sürülmesinden bu yana 11 yıl geçmesine rağmen, her yıl en çok satanlarda kendine yer bulmaya devam ediyor. Ağustos 2024 verisine göre GTA 5, çıkışından bu yana 200 milyonun üzerinde kopya satmayı başardı.

12. Hogwarts Legacy

12. Hogwarts Legacy

2023 yılının en çok satan oyunu olan Hogwarts Legacy, bizleri Harry Potter evrenine götürüyor. Hogwarts semalarında büyü yaparak takıldığımız bu oyun, çıkışından bu yana 30 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Bir önceki yılın yıldızı olan oyun, bu yıl da en çok satanlarda kendine yer buldu.

11. WWE 2K24 (Temmuz ve Eylül ayı dijital satışları dahil edilmemiştir.)

11. WWE 2K24 (Temmuz ve Eylül ayı dijital satışları dahil edilmemiştir.)

WWE serisi uzun yıllardır hayatımızda. Piyasaya sürülen her oyunu ile milyonlara ulaşan marka, bu yıl da en çok satanlar listesinde kendine yer buldu. Her ne kadar serinin bir önceki oyununa göre düşük bir performans gösterse de ilk haftasında 6 milyon kopyayı geçmeyi başardı.

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10. MLB the Show 24 (Nintendo ve Xbox platformundaki dijital satışlar dahil edilmemiştir.)

10. MLB the Show 24 (Nintendo ve Xbox platformundaki dijital satışlar dahil edilmemiştir.)

Sony tarafından yayınlanan MLB the Show, bizlere Beyzbol sporunu doruklarına kadar yaşatmayı amaçlıyor. Satış başarısı göz önüne alındığında da bu amacı başarıyla yerine getiriyor gibi görünüyor. Beyzbol kategorisindeki sayılı oyunlardan olması ve kaliteli bir iş çıkarması, bu yapımın satış başarısının en büyük nedenlerinden.

9. EA FC 2025

9. EA FC 2025

Eski adıyla FIFA, yeni adıyla EA FC 25 olan ve yıllardır devam eden futbol serisi, bu yıl da bu listeye girmeyi başardı. Futbol kategorisindeki en iyi alternatif olan EA FC 25, satış başarısı anlamında Electronic Arts'ı memnun etmeyi başarmış gibi görünüyor.

8. Dragon's Dogma 2

8. Dragon's Dogma 2

2012 yapımı Dragon's Dogma oyununun devamı olan bu yapım, oyuncular tarafından olumlu yorumlar almıştı. Bu olumlu yorumlar, oyunun satış başarısına da doğrudan etki etmiş. Dragon's Dogma 2, bu yılın en çok satan oyunları arasına adını yazdırmayı başardı.

7. Elden Ring

7. Elden Ring

FromSoftware'in ustalık eseri olan Elden Ring, milyonlarca oyuncuyu kendine bağlamayı başardı. Uçsuz bucaksız dünyası, onlarca farklı build imkanı sunması ve boss savaşları gibi detaylar, bu yapımı bu listeye sokmaya hayli hayli yeter.

6. Madden NFL 2025

6. Madden NFL 2025

Electronic Arts tarafından geliştirilen Madden NFL 25, Amerikan Futbolu odaklı bir oyun. Spor kategorisinde büyük başarılara imza atan bu seri, bu yıl da en çok satanlarda kendine yer buldu.

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5. Call of Duty Modern Warfare 3

5. Call of Duty Modern Warfare 3

Call of Duty markasının ölüsü bile yeter derken şaka yapmıyorduk. Serinin en kötü oyunlarından biri olarak nitelendirilen Modern Warfare 3, 2023 yılında piyasaya sürülmesine rağmen bu yıl da listeye girmeyi başardı.

4. Dragon Ball Sparking Zero

4. Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball serisinin birçok oyunu bulunuyor. Bu serinin en güncel oyunu ise Sparking Zero. Piyasaya sürülmesi ile birlikte kısa sürede 3 milyondan fazla kopya satmayı başaran Sparking Zero, listemizde kendine yer bulmayı başarıyor.

3. Call of Duty Black Ops 6

3. Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty markası her yıl yeni bir oyun ile karşımıza çıkıyor. Bu oyunların neredeyse hepsi o yılın en çok satanlarında ilk 10'da yer alıyor. Bu sene piyasaya sürülen Call of Duty Black Ops 6'da bu listeye girmeyi başardı. Oyun, Game Pass sistemine dahil olmasına rağmen milyonlarca oyuncu tarafından satın alındı.

2. Helldivers 2

2. Helldivers 2

Sony'nin yayıncılığını üstlendiği ve Arrowhead tarafından geliştirilen Helldivers 2, satış başarısı anlamında büyük işlere imza attı. Piyasaya sürülmesinin ardından geçen 3 aylık süreçte 12 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Toplam satış sayısı ise henüz açıklanmış değil.

1. EA Sports College Football 25

1. EA Sports College Football 25

Bu yılın satış başarısı anlamındaki en önde gelen ismi şüphesiz College Football oldu. Bu yılın en çok satan oyunu olmasının yanı sıra, şimdiye kadar en yüksek satış sayısına ulaşan Amerikan Futbolu oyunu oldu. Bunun yanında Amerika'da şimdiye kadar çıkmış spor oyunları arasında da satış sayısı ile 2. sırada yer alıyor.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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