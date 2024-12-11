Cüzdan Deldiren Yapımlar: 2024 Yılının En Çok Satan Oyunları!

WWE serisi uzun yıllardır hayatımızda. Piyasaya sürülen her oyunu ile milyonlara ulaşan marka, bu yıl da en çok satanlar listesinde kendine yer buldu. Her ne kadar serinin bir önceki oyununa göre düşük bir performans gösterse de ilk haftasında 6 milyon kopyayı geçmeyi başardı.