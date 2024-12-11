Cüzdan Deldiren Yapımlar: 2024 Yılının En Çok Satan Oyunları!
Cüzdan Deldiren Yapımlar: 2024 Yılının En Çok Satan Oyunları!
Her yıl birçok oyun piyasaya sürülüyor. Bunlardan bazıları büyük başarılara imza atarken bazıları da unutulup gidiyor. Bugünki konumuz ise başarılı oyunlar olacak. Amerikalı araştırma şirketi Circana, 2024 yılının en çok satan oyunlarını listeledi. Bu oyunlara dair net rakamlar paylaşılmadığı için satış rakamları listede yer almayacak.
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15. Tekken 8
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14. Final Fantasy VII Rebirth
13. Grand Theft Auto V (Mayıs ve Temmuz dijital satışları dahil edilmemiştir.)
12. Hogwarts Legacy
11. WWE 2K24 (Temmuz ve Eylül ayı dijital satışları dahil edilmemiştir.)
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10. MLB the Show 24 (Nintendo ve Xbox platformundaki dijital satışlar dahil edilmemiştir.)
9. EA FC 2025
8. Dragon's Dogma 2
7. Elden Ring
6. Madden NFL 2025
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5. Call of Duty Modern Warfare 3
4. Dragon Ball Sparking Zero
3. Call of Duty Black Ops 6
2. Helldivers 2
1. EA Sports College Football 25
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