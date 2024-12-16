Babasına İş İsteyen Çocuğa Rüşvet Sorusuyla Tepki Çeken Belediye Başkanı Özür Diledi
Babasına İş İsteyen Çocuğa Rüşvet Sorusuyla Tepki Çeken Belediye Başkanı Özür Diledi
Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın küçük bir çocukla arasında geçen diyalog sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Belediye binasında Özarslan’a “Babamı zabıta yapar mısınız?” diye soran çocuk, belediye başkanı Özarslan’dan“Baban rüşvet yer mi?” karşılığını aldı. Videoda gülüşmeler yer alırken sosyal medyada gündem olan video tepki çekti.
Tepkilerin ardından Mesut Özarslan, X hesabından bir açıklama yaptı. Özarslan, “Yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum” dedi.
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve küçük bir çocuk arasındaki diyalog sosyal medyada gündem olmuştu. Küçük çocuk Özarslan’a “Babamı zabıta yapar mısınız?” diye sormuş ve beklemediği bir karşılık almıştı.
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Belediye Başkanı Özarslan, ‘espri’ amaçlı çocuğun isteğine “Baban rüşvet alır mı? Baban rüşvet yer mi?” diye sordu.
Bu diyaloga sosyal medyada tepki yağdı. Tepkilerin ardından Özarslan X hesabından ‘özür’ paylaşımı yaptı.
"Tüm kamuoyundan özür diliyorum."
Tepki çeken diyalog şöyle gerçekleşti:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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