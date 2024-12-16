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Babasına İş İsteyen Çocuğa Rüşvet Sorusuyla Tepki Çeken Belediye Başkanı Özür Diledi

Babasına İş İsteyen Çocuğa Rüşvet Sorusuyla Tepki Çeken Belediye Başkanı Özür Diledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.12.2024 - 11:31

Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın küçük bir çocukla arasında geçen diyalog sosyal medyada büyük tepki çekmişti. 

Belediye binasında Özarslan’a “Babamı zabıta yapar mısınız?” diye soran çocuk, belediye başkanı Özarslan’dan“Baban rüşvet yer mi?” karşılığını aldı. Videoda gülüşmeler yer alırken sosyal medyada gündem olan video tepki çekti.

Tepkilerin ardından Mesut Özarslan, X hesabından bir açıklama yaptı. Özarslan, “Yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum” dedi.

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve küçük bir çocuk arasındaki diyalog sosyal medyada gündem olmuştu. Küçük çocuk Özarslan’a “Babamı zabıta yapar mısınız?” diye sormuş ve beklemediği bir karşılık almıştı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve küçük bir çocuk arasındaki diyalog sosyal medyada gündem olmuştu. Küçük çocuk Özarslan’a “Babamı zabıta yapar mısınız?” diye sormuş ve beklemediği bir karşılık almıştı.

Belediye Başkanı Özarslan, ‘espri’ amaçlı çocuğun isteğine “Baban rüşvet alır mı? Baban rüşvet yer mi?” diye sordu.

Belediye Başkanı Özarslan, ‘espri’ amaçlı çocuğun isteğine “Baban rüşvet alır mı? Baban rüşvet yer mi?” diye sordu.

Çocuk, sessiz kalınca babası devreye girerek “Onu bilmiyor” yanıtını verdi. Özarslan ardından “Baban hırsızlık yapar mı?” diye sorusunu tekrarladı.

Bu diyaloga sosyal medyada tepki yağdı. Tepkilerin ardından Özarslan X hesabından ‘özür’ paylaşımı yaptı.

Bu diyaloga sosyal medyada tepki yağdı. Tepkilerin ardından Özarslan X hesabından ‘özür’ paylaşımı yaptı.
twitter.com

'BASIN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz halk gününde, daha önceden tanıdığım Uzman Çavuş olan bir vatandaşımız ve çocuğu ile görüşmem sırasında yaşanan diyalog hakkında;

 - Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim. Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır.'

"Tüm kamuoyundan özür diliyorum."

"Tüm kamuoyundan özür diliyorum."

'Amacım ve niyetim bu olduğu halde, halis ve safi duygularla bizleri eleştiren vatandaşlarımızın eleştirilerini saygıyla karşılıyor, Keçiören’de yaptığımız onlarca güzel hizmet ve örnek belediyecilik uygulamaları varken böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum.

 - Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim. Ayrıca, “tarafsız” olduğuna inandığımız bazı gazetecilerin de bizleri arayarak, işin doğrusunu dinleyip bunun ardından paylaşım yapmalarını beklerdim.

- Keçiören’imiz güzel projelerle, örnek çalışmalarla ve şeffaf belediyecilik uygulamalarıyla anılmaya devam edecektir.'

Tepki çeken diyalog şöyle gerçekleşti:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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