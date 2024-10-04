Sivas’ta Zumba Vardı da Biz mi Yapmadık? Zumbayı İlk Kez Duyan Keçiören Belediye Başkanının Tepkisi Viral Oldu

Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, ekim ayı Meclis toplantısında zumba ve pilatese yapılacak zamlara tepkisi gündem oldu. Zumbayı hayatında ilk defa duyduğunu söyleyen Özarslan bu durumu “Sivas’ta büyümesine” bağladı. O anlar sosyal medyada viral oldu.
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Keçiören Belediyesi’nin ekim ayı Meclis görüşmelerine zam diyalogu damgasını vurdu.
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Gençlik ve Spor Hizmetleri’ne bağlı kurslarda zumba ve pilates kurslarının 330 TL’den 750 TL’ye çıkarılması istendi.
Ancak gündem olan bu fiyatlar değil zam teklifini okuyan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın tepkisi oldu.
Özarslan zumbayı hayatında ilk kez duyduğunu “Zumba ne ya?” sözleriyle dile getirdi. Belediye başkanı ilk kez duymasını ise “Sivas’ta büyümesine” bağladı.
Keçiören Belediye Başkanı’nın viral olan anları şöyle👇🏻
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E haliyle videoya yorumlar yağdı👇🏻
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