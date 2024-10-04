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Sivas’ta Zumba Vardı da Biz mi Yapmadık? Zumbayı İlk Kez Duyan Keçiören Belediye Başkanının Tepkisi Viral Oldu

Sivas’ta Zumba Vardı da Biz mi Yapmadık? Zumbayı İlk Kez Duyan Keçiören Belediye Başkanının Tepkisi Viral Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
04.10.2024 - 20:52 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 20:56

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Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, ekim ayı Meclis toplantısında zumba ve pilatese yapılacak zamlara tepkisi gündem oldu. Zumbayı hayatında ilk defa duyduğunu söyleyen Özarslan bu durumu “Sivas’ta büyümesine” bağladı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

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Keçiören Belediyesi’nin ekim ayı Meclis görüşmelerine zam diyalogu damgasını vurdu.

Keçiören Belediyesi’nin ekim ayı Meclis görüşmelerine zam diyalogu damgasını vurdu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri’ne bağlı kurslarda zumba ve pilates kurslarının 330 TL’den 750 TL’ye çıkarılması istendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri’ne bağlı kurslarda zumba ve pilates kurslarının 330 TL’den 750 TL’ye çıkarılması istendi.

Ancak gündem olan bu fiyatlar değil zam teklifini okuyan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın tepkisi oldu.

Ancak gündem olan bu fiyatlar değil zam teklifini okuyan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın tepkisi oldu.

Özarslan zumbayı hayatında ilk kez duyduğunu “Zumba ne ya?” sözleriyle dile getirdi. Belediye başkanı ilk kez duymasını ise “Sivas’ta büyümesine” bağladı.

Özarslan zumbayı hayatında ilk kez duyduğunu “Zumba ne ya?” sözleriyle dile getirdi. Belediye başkanı ilk kez duymasını ise “Sivas’ta büyümesine” bağladı.

Özarslan’ın konuşması şöyle:

“Eski fiyat 330 TL'ymiş, yeni fiyatı 750. Pilates 330'dan 750'ye. Biz burada ne artırıyoruz? Sebebi ne? Millet nasıl faydalansın? Zaten millet kıt kanaat geçiniyor. Ben kabul etmiyorum arkadaşlar, kalsın aynı fiyat. Biraz da halka sübvanse edelim bazı şeyleri.”

Keçiören Belediye Başkanı’nın viral olan anları şöyle👇🏻

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E haliyle videoya yorumlar yağdı👇🏻

E haliyle videoya yorumlar yağdı👇🏻
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