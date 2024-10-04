Sivas’ta Zumba Vardı da Biz mi Yapmadık? Zumbayı İlk Kez Duyan Keçiören Belediye Başkanının Tepkisi Viral Oldu

Özarslan’ın konuşması şöyle:

“Eski fiyat 330 TL'ymiş, yeni fiyatı 750. Pilates 330'dan 750'ye. Biz burada ne artırıyoruz? Sebebi ne? Millet nasıl faydalansın? Zaten millet kıt kanaat geçiniyor. Ben kabul etmiyorum arkadaşlar, kalsın aynı fiyat. Biraz da halka sübvanse edelim bazı şeyleri.”