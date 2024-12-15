Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Küçük Çocuğa Yönelttiği Sorular Tepki Topladı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, küçük bir çocuğa yönelttiği sorularla sosyal medyada büyük tepki topladı. Özarslan’ın babasının zabıta olmasını isteyen çocuğa, “Senin baban rüşvet yer mi, hırsızlık yapar mı?” şeklinde ilginç sorular sormasıyla kaydedilen görüntüler tartışma yarattı. Bu sorular, izleyenler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanırken, Özarslan daha sonra çocuğun isteğini yerine getireceğini söyledi. Ancak, Başkan’ın soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.