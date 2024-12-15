onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ekrem İmamoğlu’ndan Ortadoğu İçin Barış ve Adalet Çağrısı: "Esas Olan İnsandır"

Ekrem İmamoğlu’ndan Ortadoğu İçin Barış ve Adalet Çağrısı: "Esas Olan İnsandır"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 20:22

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Rûdaw İstanbul Temsilcisi Rawin Strek’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, medeniyetlerin ve inançların beşiği olan Ortadoğu coğrafyasındaki mevcut durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bölgede barış ve adaletin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Açıklamalarında bölgedeki tüm inanç ve etnik grupları kapsayıcı bir bakış açısı sergileyen İmamoğlu, “Burada İran’ı da dışarıda tutmuyorum, Suriye’yi de, Irak’ı da... Bunun içinde Müslümanı da var, Hristiyanı da, Sünnisi de, Alevisi de... Esas olan insandır. İnsanı yaşatırsan, devleti yaşatırsın. İnsan mutluysa şehir mutludur” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında bölgedeki tüm inanç ve etnik grupları kapsayıcı bir bakış açısı sergileyen İmamoğlu, “Burada İran’ı da dışarıda tutmuyorum, Suriye’yi de, Irak’ı da... Bunun içinde Müslümanı da var, Hristiyanı da, Sünnisi de, Alevisi de... Esas olan insandır. İnsanı yaşatırsan, devleti yaşatırsın. İnsan mutluysa şehir mutludur” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un bu anlamda bir laboratuvar gibi çalıştığını belirten İmamoğlu, tarihsel sorumluluk bilinciyle eksiklikleri gidererek daha dayanıklı bir şehir modeli oluşturduklarını söyledi.

İstanbul’un bu anlamda bir laboratuvar gibi çalıştığını belirten İmamoğlu, tarihsel sorumluluk bilinciyle eksiklikleri gidererek daha dayanıklı bir şehir modeli oluşturduklarını söyledi.

“Binlerce yıllık tarihin bize yüklediği bir sorumluluk duygusu var. Bunu daha eylemsel hale nasıl getirebileceğimizi düşünüyor ve geliştiriyoruz” diyen İmamoğlu, İstanbul’u barış ve dayanışmanın bir örneği haline getirme hedefini vurguladı.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın