Ekrem İmamoğlu’ndan Ortadoğu İçin Barış ve Adalet Çağrısı: "Esas Olan İnsandır"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Rûdaw İstanbul Temsilcisi Rawin Strek’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, medeniyetlerin ve inançların beşiği olan Ortadoğu coğrafyasındaki mevcut durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bölgede barış ve adaletin sağlanmasının önemine dikkat çekti.
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Açıklamalarında bölgedeki tüm inanç ve etnik grupları kapsayıcı bir bakış açısı sergileyen İmamoğlu, “Burada İran’ı da dışarıda tutmuyorum, Suriye’yi de, Irak’ı da... Bunun içinde Müslümanı da var, Hristiyanı da, Sünnisi de, Alevisi de... Esas olan insandır. İnsanı yaşatırsan, devleti yaşatırsın. İnsan mutluysa şehir mutludur” ifadelerini kullandı.
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İstanbul’un bu anlamda bir laboratuvar gibi çalıştığını belirten İmamoğlu, tarihsel sorumluluk bilinciyle eksiklikleri gidererek daha dayanıklı bir şehir modeli oluşturduklarını söyledi.
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