Ekrem İmamoğlu’ndan Ortadoğu İçin Barış ve Adalet Çağrısı: "Esas Olan İnsandır"

“Binlerce yıllık tarihin bize yüklediği bir sorumluluk duygusu var. Bunu daha eylemsel hale nasıl getirebileceğimizi düşünüyor ve geliştiriyoruz” diyen İmamoğlu, İstanbul’u barış ve dayanışmanın bir örneği haline getirme hedefini vurguladı.