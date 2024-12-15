Esad'ın Ardından Askerlerinin de Akıbeti Belli Oldu: Çadır Hayatına Mahkum Olmuşlar!
Esad'ın Ardından Askerlerinin de Akıbeti Belli Oldu: Çadır Hayatına Mahkum Olmuşlar!
Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çöktü, Beşar Esad servetiyle Rusya’ya kaçtı. Tarihin en zengin sığınmacısı ilan edilen Esad 135 milyar dolarlık servetle ülkeden ayrıldı. Geride kalan rejim askerlerinden 2 bin 100’ü Irak’ın Anbar vilayetindeki Rutba ilçesine sığındı. Elektrik, su ve ısınma imkanlarının olmadığı çadırlarda kalan askerler ülkelerine geri dönmek istiyor. Suriye sınırındaki Marsanat Havaalanı’na yerleştirilen askerlerin zor koşulları dünya gündeminde.
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Suriye’de Beşar Esad rejiminin çöküşü hem bölgesel hem de küresel yankılar uyandırmaya devam ediyor. Ülkeden 135 milyar dolarlık servetiyle kaçan Beşar Esad tarihin en zengin sığınmacısı unvanını alırken, rejim askerleri ise zor durumda.
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Irak’ın Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin rejimin devrilmesinin ardından Irak’a kaçtığını açıkladı.
Kaçan askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı’na yerleştirildiği öğrenildi. Ancak askerlerin burada çok zor şartlar altında olduğu, çadırlarda barınan askerlerin elektrik, su ve ısınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun durumda olduğu ortaya çıktı.
Çoğu askerin ise içinde bulundukları kötü koşullardan dolayı ülkelerine geri dönmek istedikleri öğrenildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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