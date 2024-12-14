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14 Aralık Cumartesi Kaçırdığın Haberler

14 Aralık Cumartesi Kaçırdığın Haberler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.12.2024 - 00:54

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.

İşte 14 Aralık Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Abhazya sınırları içerisindeki Krubera mağarasında yaptığı 8 gün süren keşif yolculuğunun videosunu kanalında paylaşan Çenet, dikkat çeken bir tartışmayı da başlattı. Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun kendisini "tiye" aldığını söyleyen Ruhi Çenet, Federasyon'un verdiği cevap üzerine, "Çoluk çocuk mu yönetiyor bu federasyonu?" dedi.

Abhazya sınırları içerisindeki Krubera mağarasında yaptığı 8 gün süren keşif yolculuğunun videosunu kanalında paylaşan Çenet, dikkat çeken bir tartışmayı da başlattı. Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun kendisini "tiye" aldığını söyleyen Ruhi Çenet, Federasyon'un verdiği cevap üzerine, "Çoluk çocuk mu yönetiyor bu federasyonu?" dedi.

Ilımlı açıklamalarla şeriat düzenine dair sinyallerin olduğu Suriye'de komşu ülkelerle ilişkiler de belirginleşiyor. HTŞ lideri Colani, batının yeni starı olarak çıktığı yayınlarda yaptığı açıklamalarla adeta batılı ülkelerin yüreğine su serpiyor. Son açıklaması ise direkt İsrail'i ilgilendiriyor.

Ilımlı açıklamalarla şeriat düzenine dair sinyallerin olduğu Suriye'de komşu ülkelerle ilişkiler de belirginleşiyor. HTŞ lideri Colani, batının yeni starı olarak çıktığı yayınlarda yaptığı açıklamalarla adeta batılı ülkelerin yüreğine su serpiyor. Son açıklaması ise direkt İsrail'i ilgilendiriyor.

İspanya'dan dünyaya kazandırılan ünlü tekstil firması Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti. İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in ölümü sevenlerini üzdü.

İspanya'dan dünyaya kazandırılan ünlü tekstil firması Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti. İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in ölümü sevenlerini üzdü.

Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı albüme imza atan sanatçı, birçok hit şarkıya da hayat verdi. Kendi döneminin en popüler sanatçılarından biri olan Güllü, bugün hala bir hayran kitlesine sahip. Müziğini yeni nesile de ulaştıran Güllü, gençlerle çok tatlı bir an yaşadı.

Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı albüme imza atan sanatçı, birçok hit şarkıya da hayat verdi. Kendi döneminin en popüler sanatçılarından biri olan Güllü, bugün hala bir hayran kitlesine sahip. Müziğini yeni nesile de ulaştıran Güllü, gençlerle çok tatlı bir an yaşadı.

Aşk Bitince Şarkılar da mı Susacak? Serenay Sarıkaya'yla Yolun Sonuna Gelen Mert Demir'den Radikal Karar!

Aşk Bitince Şarkılar da mı Susacak? Serenay Sarıkaya'yla Yolun Sonuna Gelen Mert Demir'den Radikal Karar!
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Gazeteci Nevşin Mengü, Terör Örgütü PYD Lideri Salih Müslim'le Yaptığı Röportaj Nedeniyle Gözaltına Alındı

Gazeteci Nevşin Mengü, Terör Örgütü PYD Lideri Salih Müslim'le Yaptığı Röportaj Nedeniyle Gözaltına Alındı

Kronik Döküman, 29 Ekim 1937 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve diğer devlet görevlilerinin meclise giriş anının görüntülerini renklendirdi.

Kronik Döküman, 29 Ekim 1937 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve diğer devlet görevlilerinin meclise giriş anının görüntülerini renklendirdi.

Aile içi konular çoğunlukla gözlerden uzak yaşansa da Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın paylaşımlarını yakından takip ediyor, arada da birkaç ipucu yakalıyoruz... Geçtiğimiz saatlerde de Nazlı Sabancı'nın yaptığı bir paylaşım manidar bulundu...

Aile içi konular çoğunlukla gözlerden uzak yaşansa da Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın paylaşımlarını yakından takip ediyor, arada da birkaç ipucu yakalıyoruz... Geçtiğimiz saatlerde de Nazlı Sabancı'nın yaptığı bir paylaşım manidar bulundu...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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