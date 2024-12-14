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29 Ekim 1937'de Mustafa Kemal Atatürk ve Diğer Devlet Görevlilerinin Meclise Geliş Anı Renklendirildi

29 Ekim 1937'de Mustafa Kemal Atatürk ve Diğer Devlet Görevlilerinin Meclise Geliş Anı Renklendirildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 23:36

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Günümüzde video teknolojisi, tarihin en etkileyici ve kapsamlı arşivini oluşturuyor. Bu teknoloji sayesinde, geçmişten günümüze birçok önemli an, olay ve kişi, görsel ve işitsel detaylarıyla birlikte kaydedilmiş durumda. Son dönemde yapay zeka teknolojisinin hayatımıza girmesiyle, eski videolar yeniden düzenlenmeye başlandı. Daha kaliteli ve renkli versiyonları elde edilebilen videolar, bizi tarihe bir yolculuğa çıkarıyor. Kronik Döküman isimli sosyal medya hesabı, bunun en iyi örneklerini sunuyor.

Kaynak: https://x.com/kronikkdokuman/status/1...
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Kronik Döküman, 29 Ekim 1937 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve diğer devlet görevlilerinin meclise giriş anının görüntülerini renklendirdi.

Kronik Döküman, 29 Ekim 1937 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve diğer devlet görevlilerinin meclise giriş anının görüntülerini renklendirdi.

Atamızın katıldığı son Cumhuriyet Bayramı'nda çekilmiş o görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

Atamızın katıldığı son Cumhuriyet Bayramı'nda çekilmiş o görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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