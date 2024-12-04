Teginart Ünlü İsimleri Sertab Erener'in Eurovision'u Kazandığı Gecede Bir Araya Getirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDH3l2...
Sertab Erener Eurovision efsanemiz bildiğiniz üzere. Kendisi Eurovision tarihindeki eşsiz başarısıyla adını altın harflerle yazdırdı. Ülkemizi gururla temsil ettiği bu büyük yarışmada gösterdiği muhteşem performans, hala hafızalarımızda. Bu başarı, onun sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın tanıdığı bir isim olmasını sağladı. Onun bu eşsiz başarısının yanında Türk Pop Müziği'ne katkısı da tartışılmaz.
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Teginart, ünlü isimleri Sertap Erener'in Eurovison'u kazandığı gecede bir araya getirdi.
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Her birinin "Everyway That I Can" performansıyla eğlendiği o anlar, izleyenleri de o anlara götürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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