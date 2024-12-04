Teginart Ünlü İsimleri Sertab Erener'in Eurovision'u Kazandığı Gecede Bir Araya Getirdi

Sertab Erener Eurovision efsanemiz bildiğiniz üzere. Kendisi Eurovision tarihindeki eşsiz başarısıyla adını altın harflerle yazdırdı. Ülkemizi gururla temsil ettiği bu büyük yarışmada gösterdiği muhteşem performans, hala hafızalarımızda. Bu başarı, onun sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın tanıdığı bir isim olmasını sağladı. Onun bu eşsiz başarısının yanında Türk Pop Müziği'ne katkısı da tartışılmaz.