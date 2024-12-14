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Gazeteci Nevşin Mengü, Terör Örgütü PYD Lideri Salih Müslim'le Yaptığı Röportaj Nedeniyle Gözaltına Alındı

Gazeteci Nevşin Mengü, Terör Örgütü PYD Lideri Salih Müslim'le Yaptığı Röportaj Nedeniyle Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2024 - 17:37 Son Güncelleme: 14.12.2024 - 17:41

Suriye'de HTŞ'nin yönetimi ele geçirmesinin ardından Suriye ile ilgili haberlere imza atan isimlerin başında Nevşin Mengü geliyor. Mengü yaptığı haberlerle Suriye'nin nabzını tutmaya çalışırken, yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle gözaltına alındı. Mengü, terör örgütü PYD lideri Salih Müslim'le bir röportaj yapmış ve yayınlamıştı. Kısa süre sonra röportajı yayından kaldıran Mengü gerekçesini de açıklamıştı. Ancak bugün gözaltına alındığı bilgisi geldi.

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Nevşin Mengü'nün Suriye konusunda yaptığı yayınlar zaman zaman tepki çekse de ulaşabildiği kişiler ve bilgiler açısından geniş bir takipçi kitlesi tarafından da izleniyor.

Nevşin Mengü'nün Suriye konusunda yaptığı yayınlar zaman zaman tepki çekse de ulaşabildiği kişiler ve bilgiler açısından geniş bir takipçi kitlesi tarafından da izleniyor.

Mengü, Suriye'de yaşanan gelişmeleri konuşmak için terör örgütü PYD lideri Salih Müslim'le de bir röportaj gerçekleştirdi.

Mengü, Suriye'de yaşanan gelişmeleri konuşmak için terör örgütü PYD lideri Salih Müslim'le de bir röportaj gerçekleştirdi.

PYD, Türkiye Cumhuriyeti yasaları tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

PYD, Türkiye Cumhuriyeti yasaları tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Nevşin Mengü yaptığı röportajın ardından dün de röportajı "TCK uyarınca" yayından kaldırdığını duyurmuştu.

Nevşin Mengü yaptığı röportajın ardından dün de röportajı "TCK uyarınca" yayından kaldırdığını duyurmuştu.

Yayından kaldırması fayda etmedi ve Nevşin Mengü bugün gözaltına alındı. Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Yayından kaldırması fayda etmedi ve Nevşin Mengü bugün gözaltına alındı. Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
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Nevşin Mengü'nün röportajı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportaj" ifadesine yer verdi.

Nevşin Mengü'nün röportajı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportaj" ifadesine yer verdi.

'13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde ' yurt dışı çıkış yasagi' şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur '

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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