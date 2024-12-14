Gazeteci Nevşin Mengü, Terör Örgütü PYD Lideri Salih Müslim'le Yaptığı Röportaj Nedeniyle Gözaltına Alındı

Suriye'de HTŞ'nin yönetimi ele geçirmesinin ardından Suriye ile ilgili haberlere imza atan isimlerin başında Nevşin Mengü geliyor. Mengü yaptığı haberlerle Suriye'nin nabzını tutmaya çalışırken, yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle gözaltına alındı. Mengü, terör örgütü PYD lideri Salih Müslim'le bir röportaj yapmış ve yayınlamıştı. Kısa süre sonra röportajı yayından kaldıran Mengü gerekçesini de açıklamıştı. Ancak bugün gözaltına alındığı bilgisi geldi.