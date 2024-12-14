Eski Milli Futbolcu Cumhurbaşkanı Oldu: Gürcistan’da Olaylı Seçim

Gürcistan’da daha önce milli takımda da forma giyen ve 2016 yılından beri parlementoda milletvekili olan Mikheil Kavelaşvili ülkenin 6’ncı Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise seçimi tanımadığını ve görevini devretmeyeceğini açıkladı. Kavelaşvili, 300 kişilik seçim kurulunda 224 evet oyu olarak yeni görevine seçildi.