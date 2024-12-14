Eski Milli Futbolcu Cumhurbaşkanı Oldu: Gürcistan’da Olaylı Seçim
Eski Milli Futbolcu Cumhurbaşkanı Oldu: Gürcistan’da Olaylı Seçim
Gürcistan’da daha önce milli takımda da forma giyen ve 2016 yılından beri parlementoda milletvekili olan Mikheil Kavelaşvili ülkenin 6’ncı Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise seçimi tanımadığını ve görevini devretmeyeceğini açıkladı. Kavelaşvili, 300 kişilik seçim kurulunda 224 evet oyu olarak yeni görevine seçildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gürcistan Seçim Merkezi Komisyonunca parlamentoda oluşturulan Seçim Kurulunun üyeleri, ülkenin 6. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik Seçim Kurulundan 224 "evet" oyu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hükümeti tek partili yönetim kurmakla suçladı ve seçimi kabul etmeyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.
Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'nin spor ve siyaset tecrübesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın