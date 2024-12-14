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Eski Milli Futbolcu Cumhurbaşkanı Oldu: Gürcistan’da Olaylı Seçim

Eski Milli Futbolcu Cumhurbaşkanı Oldu: Gürcistan’da Olaylı Seçim

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2024 - 16:41

Gürcistan’da daha önce milli takımda da forma giyen ve 2016 yılından beri parlementoda milletvekili olan Mikheil Kavelaşvili ülkenin 6’ncı Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise seçimi tanımadığını ve görevini devretmeyeceğini açıkladı. Kavelaşvili, 300 kişilik seçim kurulunda 224 evet oyu olarak yeni görevine seçildi.

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Gürcistan Seçim Merkezi Komisyonunca parlamentoda oluşturulan Seçim Kurulunun üyeleri, ülkenin 6. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı.

Gürcistan Seçim Merkezi Komisyonunca parlamentoda oluşturulan Seçim Kurulunun üyeleri, ülkenin 6. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik Seçim Kurulundan 224 "evet" oyu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik Seçim Kurulundan 224 "evet" oyu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hükümeti tek partili yönetim kurmakla suçladı ve seçimi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hükümeti tek partili yönetim kurmakla suçladı ve seçimi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'nin spor ve siyaset tecrübesi

Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'nin spor ve siyaset tecrübesi

Gürcistan'ın Bolnisi şehrinde 22 Temmuz 1971'de doğan Kavelaşvili, 1989'da Tiflis Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesinde üniversite eğitimine başladı.

1990'da futbolcu olarak spor kariyerine adım atan Kavelaşvili, 2006'ya kadar Gürcistan, İngiltere, İsviçre ve Rusya'daki futbol kulüplerinde oynadı.

Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen Kavelaşvili, 2016'da Gürcü Hayali Partisinden milletvekilli olarak parlamentoya girdi.

2020'de de aynı partiden milletvekilli seçilen Kavelaşvili, 28 Haziran 2022'de Gürcü Hayali Partisinden ayrılarak diğer milletvekillileriyle Halkın İktidarı Partisini kurdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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