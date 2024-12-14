Taksici Mesleği Bıraktı: Sosyal Medyadaki Tepkiler Sonrası Gözaltına Alınan Saldırgan Tutuklandı
Taksici Mesleği Bıraktı: Sosyal Medyadaki Tepkiler Sonrası Gözaltına Alınan Saldırgan Tutuklandı
Manisa’da Hakan Paktan yönetimindeki taksiye binen ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Emirhan Ü., taksiciyi gasp etmeye çalışmıştı. Serbest kalan Emirhan Ü., görüntülerin sosyal medya yayınlanması ve tepki çekmesi sonrasında yeniden gözaltına alınmıştı. Emirhan Ü., bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 49 yaşındaki taksici Hakan Paktan ise olay nedeniyle mesleği bıraktığını açıkladı.
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde taksiye binen Emirhan Ü., ücreti kartla ödeyeceğini söylemiş ve pos cihazına uzanan taksici Hakan Paktan’ı bıçaklayarak gasp etmeye çalışmıştı.
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HASSAS GÖRÜNTÜ: Saldırı anı 👇
Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Emirhan Ü., olay sonrasında serbest kalmıştı ancak görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında yeniden gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan saldırgan, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Bir klima ve soğutucu üreten fabrikadan emekliydim, çocuğum için çalışıyordum" diyen taksici Hakan Paktan ise olay sonrasında bir daha taksicilik yapmayacağını söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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