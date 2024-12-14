Çorba İsyanı İnternette Viral Olmuştu: Türkiye’nin Sayılı Piyano Ustalarından Biri Çıktı
Çorba İsyanı İnternette Viral Olmuştu: Türkiye’nin Sayılı Piyano Ustalarından Biri Çıktı
Geçtiğimiz yıllarda internette viral olan videoda, bir vatandaşın gittiği mekanda istediği çorbayı bulamamasına sinirlenmesi görülüyordu. Yol kenarında gittiği mekanda sadece mercimek çorbası olmasına sinirlenen ve arkadaşlarına göndermek için video çeken kişinin görüntüleri binlerce kez paylaşılmıştı. Viral olan videodaki kişinin, Türkiye’nin sayılı piyano akordörlerinden Tuğcan Yapıcı olduğu ortaya çıktı.
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2019 yılında internette viral haline gelen videoda bir kişi, mekanda sadece mercimek çorbası olmasına sinirlenerek video çekmişti.
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Videodaki kişinin 41 yaşındaki Tuğcan Yapıcı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Yapıcı'nın, Türkiye’nin önemli piyano ustalarından bir olduğu öğrenildi.
Sosyal medyada binlerce izlenen videosunun ortaya çıkma hikayesinden bahseden Yapıcı, “Bir uygulamada kurduğumuz grup aracılığıyla birbirimize, yolda yaşadığımız ilginç durumları atıp gülüyorduk. Benim attığım videoyu da arkadaşlarım sevdiği başka arkadaşlarıyla paylaşmış. Video çekildikten yaklaşık 1 buçuk yıl sonra her sosyal medyada yayılmaya başladı. Yola gidiyorduk ve birikmiş çok fazla işim vardı. Ben de stresliyim. Yemek yiyecek vaktim olmadı. O esnada tabelalara bakıyorum. Çok büyük bir tabela gördüm. Burada ‘aradığım çorba vardır' diye düşündüm. İçeriye girince sadece mercimek olduğunu öğrendim ve hüsrana uğradım. Normalde o kadar agresif değilim. Bunun üzerine arkadaşlar gülsün diye bir video çektim ve bütün Türkiye gülmüş oldu” açıklamalarında bulundu.
İşte viral olan çorba isyanı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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