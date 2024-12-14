Çorba İsyanı İnternette Viral Olmuştu: Türkiye’nin Sayılı Piyano Ustalarından Biri Çıktı

Geçtiğimiz yıllarda internette viral olan videoda, bir vatandaşın gittiği mekanda istediği çorbayı bulamamasına sinirlenmesi görülüyordu. Yol kenarında gittiği mekanda sadece mercimek çorbası olmasına sinirlenen ve arkadaşlarına göndermek için video çeken kişinin görüntüleri binlerce kez paylaşılmıştı. Viral olan videodaki kişinin, Türkiye’nin sayılı piyano akordörlerinden Tuğcan Yapıcı olduğu ortaya çıktı.