onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İletişim Başkanı Altun, 13 Yıllık Süreci Ele Aldı "Türkiye, Suriye'de Tarihin Doğru Tarafında Durmuştur"

İletişim Başkanı Altun, 13 Yıllık Süreci Ele Aldı "Türkiye, Suriye'de Tarihin Doğru Tarafında Durmuştur"

Suriye Fahrettin Altun
Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
14.12.2024 - 23:12

İletişim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Stratcom Forum'24' programında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşma yaptı. Altun, yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölge ve dünya barışındaki rolünden söz etti. Güçlü bir müttefik, belirleyici bir aktör konumunda olan Türkiye'nin 13 yıldır tarihin doğru tarafında konumlandığını dile getirdi. İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Suriye'de tarihin doğru tarafında durmuştur. Biz şuna inanıyoruz Suriye Suriyelilerindir.' dedi. 

İşte, konuşmanın detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Stratcom Forum'24" programında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Stratcom Forum'24" programında konuşma yaptı.

Konuşmasının başında Deepfake teknolojisinden söz eden İletişim Başkanı Altun, tek tuşla oluşturulan sentetik içerikler ile sosyal ağlarda video ve ses kayıtlarının kolayca manipüle edilebildiğinin altını çizdi. Yapay zekanın fırsatları ve risklerinden söz etti. 

Altun, daha sonra konuşmasında Türkiye'nin bölge ve dünya barışındaki konumuna değindi.

"Dünyada bütün insanlık çok ciddi krizlerle karşı karşıya son derece karmaşık sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız." diyen Altun, Etiyopya ile Someli arasındaki süreci ele aldı.

"Dünyada bütün insanlık çok ciddi krizlerle karşı karşıya son derece karmaşık sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız." diyen Altun, Etiyopya ile Someli arasındaki süreci ele aldı.

'Dünyada bütün insanlık çok ciddi krizlerle karşı karşıya son derece karmaşık sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız.' diyerek başladığı sözlerini, Biz Türkiye olarak küresel sorunlar karşısında küresel işbirlikleri geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Nitekim bu çerçevede de hep barıştan yana bir tavır alıyoruz. 2 gün önce Etiyopya ile Somali arasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın barış diplomasisi de ülkemizin önemli bir küresel oyuncu olduğunu gözler önüne sermektedir.' ifadeleriyle tamamladı.

Altun konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşından Gazze'ye küresel krizlere değindi!

Altun konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşından Gazze'ye küresel krizlere değindi!

'Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta da Türkiye barışa öncülük etmek için çalışıyor. Nitekim tahıl anlaşması da bu minvalde oldu. Bir başka kriz bugün insanlığın kanayan yarası Gazze. Gazze’de insani yardımların yapılabilmesi ve savaşın son bulması için yine Türkiye yoğun çaba sarf ediyor. Bu bağlamda İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü yalanları ortaya sermek için yoğun çaba harcadık gözler önüne serdik, sermeye devam ediyoruz.'

"Türkiye, 13 yıldır tarihin doğru tarafında durmuştur." diyen Altun, Türkiye'nin küresel krizlerdeki rolüne işaret etti.

"Türkiye, 13 yıldır tarihin doğru tarafında durmuştur." diyen Altun, Türkiye'nin küresel krizlerdeki rolüne işaret etti.

İşte, Altun'un o sözleri; 

'Suriye’de nasıl tarihin doğru tarafında durduğumuz açık ve net bir şekilde görülmüştür. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 13 yıldır tarihin doğru tarafında durmuştur.

Ülkemiz Suriye’de mazlumun yanında zaliminde karşısında olmuştur. Biz şuna inanıyoruz. Suriye Suriyelilerindir. 911 kilometrekare sınırımız olan Suriye’de huzur ve refahın yanı sıra Suriye’deki terör girişimlerinin de net bir şekilde karşısında olacağız.

Türkiye küresel krizlerin çözümleri konusunda gerçekten bir kutup başı olacaktır.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın