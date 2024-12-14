İletişim Başkanı Altun, 13 Yıllık Süreci Ele Aldı "Türkiye, Suriye'de Tarihin Doğru Tarafında Durmuştur"
İletişim Başkanı Altun, 13 Yıllık Süreci Ele Aldı "Türkiye, Suriye'de Tarihin Doğru Tarafında Durmuştur"
İletişim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Stratcom Forum'24' programında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşma yaptı. Altun, yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölge ve dünya barışındaki rolünden söz etti. Güçlü bir müttefik, belirleyici bir aktör konumunda olan Türkiye'nin 13 yıldır tarihin doğru tarafında konumlandığını dile getirdi. İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Suriye'de tarihin doğru tarafında durmuştur. Biz şuna inanıyoruz Suriye Suriyelilerindir.' dedi.
İşte, konuşmanın detayları...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Stratcom Forum'24" programında konuşma yaptı.
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"Dünyada bütün insanlık çok ciddi krizlerle karşı karşıya son derece karmaşık sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız." diyen Altun, Etiyopya ile Someli arasındaki süreci ele aldı.
Altun konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşından Gazze'ye küresel krizlere değindi!
"Türkiye, 13 yıldır tarihin doğru tarafında durmuştur." diyen Altun, Türkiye'nin küresel krizlerdeki rolüne işaret etti.
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