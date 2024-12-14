İletişim Başkanı Altun, 13 Yıllık Süreci Ele Aldı "Türkiye, Suriye'de Tarihin Doğru Tarafında Durmuştur"

'Dünyada bütün insanlık çok ciddi krizlerle karşı karşıya son derece karmaşık sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız.' diyerek başladığı sözlerini, Biz Türkiye olarak küresel sorunlar karşısında küresel işbirlikleri geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Nitekim bu çerçevede de hep barıştan yana bir tavır alıyoruz. 2 gün önce Etiyopya ile Somali arasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın barış diplomasisi de ülkemizin önemli bir küresel oyuncu olduğunu gözler önüne sermektedir.' ifadeleriyle tamamladı.