Ali Yerlikaya Verileri Açıkladı: Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı Belli Oldu!
Ali Yerlikaya Verileri Açıkladı: Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı Belli Oldu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM’de yaptığı konuşmada Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Türkiye’den Suriye’ye dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya 8 Aralık’ta 240 olan dönüş sayısının 13 Aralık’ta 1.847’ye yükseldiğini belirtti. Suriyelilerin dönüşü Türkiye’nin çeşitli sınır kapılarındaki Geri Gönderme Merkezleri’nden yapılıyor. Bakan Yerlikaya geri dönüş sürecinin insan haklarına saygılı ve güvenlik odaklı bir şekilde yönetildiğini vurguladı. Toplamda 7.621 Suriyeli’nin 9-13 Aralık tarihleri arasında ülkelerine döndüğü kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 13 Aralık’ta TBMM’deki bütçe görüşmelerinde önemli bir açıklama yaptı. Yerlikaya Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye’den Suriye’ye geri dönen Suriyeli sayısının hızla arttığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 Aralık’ta 240 kişi olan dönüş sayısı, 13 Aralık’ta 1.847’ye çıktı ve toplamda 7.621 Suriyeli ülkesine döndü.
Yerlikaya 9-13 Aralık tarihleri arasında yapılan geri dönüşlerin günlük verilerini de paylaştı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarına göre 6 Aralık’tan 8 Aralık’a kadar Esad rejimi öncesi 726 Suriyeli geri dönerken, rejimin çöküşüyle birlikte 9 Aralık’tan itibaren dönüş sayısında büyük bir artış görüldü.
Yerlikaya dönüş işlemlerinin Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından gerçekleştirildiğini, Suriyeli sığınmacıların Geri Gönderme Merkezleri'nde gerekli işlemleri tamamladıktan sonra ülkelerine geçiş yaptığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan, geri dönüşlerin insan haklarına saygılı, medeniyet değerlerine bağlı ve kamu düzenini koruyarak yönetildiğini vurguladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın