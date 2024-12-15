Hamdi Alkan’dan Sosyal Medyada Gündem Olan İlginç Öneri: "Toplu Nikah Yapılsın"

Türk televizyonlarının unutulmaz ismi Hamdi Alkan, Ekol TV'ye konuk olduğu programda hem kahkahalara hem de düşüncelere yol açan açıklamalarda bulundu. “Reyting Hamdi” ve “En İyi Arkadaşım” gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu, bu kez evlilik maliyetleriyle ilgili dikkat çekici bir öneri sundu.
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Alkan, evliliğin günümüzde çok pahalı bir hale geldiğini ifade ederek, “Eskiden toplu sünnet vardı, şimdi toplu nikah yapalım. Yedi kişi ortak evlensin,” şeklinde esprili bir çözüm önerisi getirdi.
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Evlilik maliyetlerini sık sık vurgulayan ünlü oyuncu, “Bir çözüm bulunması gerekiyor,” diyerek yeni bir iş fikri olarak “ortak düğün” modelini önerdi.
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