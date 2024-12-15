İşlerine Gelmedi: Kızılcık Şerbeti'ndeki Göndermeye Laf Atan Polatgiller'in 'Şarlatan' Yorumu "Pes!" Dedirtti!
İşlerine Gelmedi: Kızılcık Şerbeti'ndeki Göndermeye Laf Atan Polatgiller'in 'Şarlatan' Yorumu "Pes!" Dedirtti!
Tahliye oldukları günden bu yana tartışma yaratmaya devam eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti attıkları her adımda olay olmaya devam ediyor. Cezaevine girmeden önceki yaşamlarına dönen ikili bu kez de sosyal medya yorumuyla gündeme geldi. İzleyenleri ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinde kendilerine yapılan göndermeyi fark eden Polatgiller bir olup paylaşım altına yorum yağdırdı. Ancak eleştirileri kullanıcıları epey güldürdü.
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Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçla tutuklanan Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta sona ermişti. Kendisinden bir süre sonra da eşi Engin Polat tahliye olmuştu.
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Tahliyeleriyle ortalığı ayağa kaldıran çiftin biraz olsun 'uslanacağı' düşünülmüştü ancak hayatlarına hiçbir şey yaşanmamışçasına devam etmeye karar aldılar. Özellikle de Dilan, yine sayısız hikaye atıp takipçileriyle etkileşim derdine düştü.
Türlü iddialarla ve açıklamalarla kendilerini gündemde tutmaya yemin etmişçesine paylaşım yapan çift bu sefer farklı bir konuyla gündeme damga vurdu.
Bunun nedeniyse, cuma akşamları yayınlanan ve her hafta reytinglerde rakiplerini sollayan Kızılcık Şerbeti dizisinde yapılan 'Polatgiller' göndermesi oldu.
Tam da bu konuyu ele alan sahnede Firaz, imam İlhami ve Nursema'nın konuşması elbette dikkat çekti.
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Gelin önce o sahneyi izleyelim...
Ardından gönderme yapılan sahnenin kesitini paylaşan bir hesabın gönderisine rastlayan Polatgiller bir anda yorum yapmaya başladı. İlk yorum Engin Polat'ın kardeşi Kübra Uzun'dan geldi.
'Şarlatan' diyen Kübra Uzun, kendisine "işinize gelmeyenleri izlemezsiniz" diyerek cevap veren bir kullanıcıyı "Hoşt" diyerek göze battı.
Engin Polat da tıpkı kardeşi gibi "Şarlatanlar" diyerek tepki verdi.
Tabii yorumsuz geçemeyen asıl isim ise Dilan Polat oldu. Eleştiri yaptığı dizinin reytinglerde üst sıralarda yer aldını bilmeyen Dilan'ın "İzlenmiyorlar ki ne yapsınlar" tepkisi dile düştü.
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Dilan Polat'ın yorumuna tepkisiz kalamayan pek çok sosyal medya kullanıcısı da kendini tutamadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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