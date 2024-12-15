İşlerine Gelmedi: Kızılcık Şerbeti'ndeki Göndermeye Laf Atan Polatgiller'in 'Şarlatan' Yorumu "Pes!" Dedirtti!

Tahliye oldukları günden bu yana tartışma yaratmaya devam eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti attıkları her adımda olay olmaya devam ediyor. Cezaevine girmeden önceki yaşamlarına dönen ikili bu kez de sosyal medya yorumuyla gündeme geldi. İzleyenleri ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinde kendilerine yapılan göndermeyi fark eden Polatgiller bir olup paylaşım altına yorum yağdırdı. Ancak eleştirileri kullanıcıları epey güldürdü.