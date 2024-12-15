Nasıl Kilo Verdi? Tam Tamına 30 Kilo Verip İğne İpliğe Dönen Ata Demirer Bambaşka Biri Oldu!
Nasıl Kilo Verdi? Tam Tamına 30 Kilo Verip İğne İpliğe Dönen Ata Demirer Bambaşka Biri Oldu!
Yaz boyu “Ata Demirer Gazinosu” ile turneye çıkan Ata Demirer kariyeri ve başarılarıyla sürekli gündemimizde. Ünlü komedyenin bu sefer öne çıkmasının sebebiyse başka! Düzenli beslenme konusunda büyük bir azim gösteren Ata Demirer verdiği kilolarla takdir topladı. Sosyal medya hesabından yılın özeti gibi bir paylaşım yapan ünlü komedyen tam 30 kilo verdi. Tabii hal böyle olunca son haliyle de görenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.
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İmza attığı her projeyle başarıya koşan Ata Demirer ülkemizin en sevilen ve sempatik bulunan komedyenlerinden bir tanesi.
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“Ata Demirer Gazinosu” ile yaz turnesine çıkan, her fırsatta da kendisini serin sulara bırakan Demirer yine adından sıkça söz ettirdi.
Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyen, yılın bitmesine günler kala sahnede geçirdiği bir yılın özetini paylaştı.
Ünlü dostlarıyla gülümsediği, kendisini izlemeye gelenlerle sahnede buluştuğu anlardan oluşan karelerde dikkat çeken detaysa başka oldu.
"Sahnede bir yıl böyle geçmiş. Yeni yılda tekrar kavuşmak, gülüşmek, şarkılar söylemek ümidiyle! Kahkahalarla gülen yüzünüz solmasın 🙏🧿❤️ Tüm ekip arkadaşlarıma ve siz değerli seyircimize sonsuz teşekkürler" notunu düşen Demirer, fit görünümüyle herkesi bir ufak şaşkına çevirdi.
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Demirer'in fit hali görenlerin takdirini kazandı elbette. Ünlü komedyenin takipçilerinden de "Nasıl bu kadar zayıfladı?", "Çok iyi görünüyor" gibi pek çok yorum geldi.
Geçtiğimiz günlerde "30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem" açıklamasında bulunarak nasıl kilo verdiğini de açıklamıştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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