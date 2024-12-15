Nasıl Kilo Verdi? Tam Tamına 30 Kilo Verip İğne İpliğe Dönen Ata Demirer Bambaşka Biri Oldu!

Yaz boyu “Ata Demirer Gazinosu” ile turneye çıkan Ata Demirer kariyeri ve başarılarıyla sürekli gündemimizde. Ünlü komedyenin bu sefer öne çıkmasının sebebiyse başka! Düzenli beslenme konusunda büyük bir azim gösteren Ata Demirer verdiği kilolarla takdir topladı. Sosyal medya hesabından yılın özeti gibi bir paylaşım yapan ünlü komedyen tam 30 kilo verdi. Tabii hal böyle olunca son haliyle de görenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.