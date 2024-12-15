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Mamak Belediye Başkanı Acı Haberi Verdi: Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti!

Mamak Belediye Başkanı Acı Haberi Verdi: Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
15.12.2024 - 09:48

Akciğer kanseriyle nedeniyle entübe​ edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Tedavi gören Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkiklerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut acil olarak tedavi altına alınmıştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkiklerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut acil olarak tedavi altına alınmıştı.

Kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı tespit edilen Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş bu süreç içinde entübe de edilmişti.

Kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı tespit edilen Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş bu süreç içinde entübe de edilmişti.

61 yaşındaki ünlü türkücüden maalesef acı haber geldi. Ankara Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin sevenlerini üzen haberi X hesabından duyurdu...

61 yaşındaki ünlü türkücüden maalesef acı haber geldi. Ankara Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin sevenlerini üzen haberi X hesabından duyurdu...

"Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim..."

"Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim..."
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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