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Şova Devam! Dilan Polat Kocası Engin Polat'ın Namaz Kılmaktan Moraran Dizlerini Gösterdi

Şova Devam! Dilan Polat Kocası Engin Polat'ın Namaz Kılmaktan Moraran Dizlerini Gösterdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.09.2024 - 14:40

Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Bu kez de eşi Engin Polat'ın cezaevinde halısız ortamda namaz kıldığı için dizlerinin morardığını söyledi.

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Geçtiğimiz gün tahliye edilen Engin Polat'ın ardından Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Geçtiğimiz gün tahliye edilen Engin Polat'ın ardından Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

En son Tuba Kalçık'a verdiği röportajda sosyal medya paylaşımlarının kasıtlı bir şekilde servis edildiğini ve kendisinin kurban edildiğini şu sözlerle ifade etmişti:

En son Tuba Kalçık'a verdiği röportajda sosyal medya paylaşımlarının kasıtlı bir şekilde servis edildiğini ve kendisinin kurban edildiğini şu sözlerle ifade etmişti:

'Yaptığım ve daha önce dünyada birçok fenomen tarafından defalarca kez yapılan paylaşımlar toplumun gözüne ilk yapan benmişim gibi lanse edildi. Paylaşımların bir kısmı kesilerek öncesi veya sonrası yayınlanmadan bilinçli şekilde reyting uğruna kötü lanse edildi, aylarca aynı olumsuz videolar kesilerek her gün medyada kamuoyunda algı oluşturmak adına bilinçli şekilde yayınlandı.

'Yaptığım gösterişli içerik paylaşımları, toplumda yaşanan ekonomik sıkıntılar da dikkate alınınca olumsuz tepki aldı, daha hassas, dikkatli davranmalıydım. Bu tarz paylaşımları tekrarlamayı düşünmüyorum. Sağduyulu, olumlu, toplumu rahatsız etmeyecek içerikler paylaşmaya özen göstereceğim.'

Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda eşi Engin Polat'ın morarmış dizlerini göstererek "Hapishanede namaz kılarken halı olmadığı için böyle oldu" şeklinde bir video yayınladı👇

"Berces işlemi nedir?" diye merak edenlere Dilan Polat'ın şubelerinden birinin Instagram açıklaması da şu şekilde 👇

"Berces işlemi nedir?" diye merak edenlere Dilan Polat'ın şubelerinden birinin Instagram açıklaması da şu şekilde 👇
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