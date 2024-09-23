Şova Devam! Dilan Polat Kocası Engin Polat'ın Namaz Kılmaktan Moraran Dizlerini Gösterdi
Şova Devam! Dilan Polat Kocası Engin Polat'ın Namaz Kılmaktan Moraran Dizlerini Gösterdi
Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Bu kez de eşi Engin Polat'ın cezaevinde halısız ortamda namaz kıldığı için dizlerinin morardığını söyledi.
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Geçtiğimiz gün tahliye edilen Engin Polat'ın ardından Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.
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En son Tuba Kalçık'a verdiği röportajda sosyal medya paylaşımlarının kasıtlı bir şekilde servis edildiğini ve kendisinin kurban edildiğini şu sözlerle ifade etmişti:
Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda eşi Engin Polat'ın morarmış dizlerini göstererek "Hapishanede namaz kılarken halı olmadığı için böyle oldu" şeklinde bir video yayınladı👇
"Berces işlemi nedir?" diye merak edenlere Dilan Polat'ın şubelerinden birinin Instagram açıklaması da şu şekilde 👇
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