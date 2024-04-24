Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Turgut Altınok Zamanında Yapılanları Tek Tek Anlattı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Turgut Altınok Zamanında Yapılanları Tek Tek Anlattı
2024 yerel seçimlerinin ardından el değiştiren belediyelerde çalışmalar başladı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, eski yönetimle ilgili ciddi iddialarda bulundu.
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Keçiören Eski Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmişti. Ancak seçimden önceki malvarlığı beyanı, Altınok'un adaylığını bir kez daha sarstı.
Keçiören'in CHP'li yeni belediye başkanı Mesut Özarslan, belediyeyi 1,7 milyar TL borçla devraldıklarını söyleyip şunları ekledi:
"Belediyeyi 1,7 milyar TL borçla devraldık. Son bir ayda 346 personel işe almışlar. Bu kişiler usulsüz olarak alınmış. Bunların çıkışlarını yapıyoruz. Belediye başkanı ve yakınlarına belediyenin binalarında özel yerler oluşturulmuş. Buraları halka açacağız."
"Estergon Kalesi'nin üst katını başkana özel tahsis edilen bir alan yapmışlar. Biz burayı halkın hizmetine açacağız. Orayı araştırma ve geliştirme enstitüsü olarak kullanacağız."
"Belediyenin bir tane binasını yine başkanın özel kullanımına tahsis etmişler. Burayı da belediye şirketimizin proje merkezi yapacağız. Belediyede şu anda masa sandalye yetersizliği var. Eskiden 5 kişinin çalıştığı odada şimdi 10 kişi çalışmaya başladı. Bunların bir kısmı eskiden bankamatik memurdu, yönetim değişince işe gelmeye başladılar. Kim bankamatik memurdu tespit ediyoruz."
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