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Beşiktaş'ın Yıldızı Gedson Fernandes, Galatasaray Formalı Taraftarı Geri Çevirdi: "No Galatasaray"

Beşiktaş'ın Yıldızı Gedson Fernandes, Galatasaray Formalı Taraftarı Geri Çevirdi: "No Galatasaray"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 19:27

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, taraftarlarla buluştuğu bir etkinlikte, dikkat çeken bir an yaşandı. Portekizli futbolcu, yanına yaklaşarak sarı-kırmızılı Galatasaray formasını imzalatmak isteyen bir taraftarın isteğini geri çevirdi. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Gedson, hayranlarıyla fotoğraflar çektirip siyah-beyazlı formaları imzalarken, Galatasaray formasıyla gelen bir taraftara mesafeli durdu.

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Bir taraftar, kendisine sarı-kırmızı Galatasaray forması uzatarak imza istediğinde, Gedson net bir şekilde “No Galatasaray” diyerek formayı geri çevirdi.

Bir taraftar, kendisine sarı-kırmızı Galatasaray forması uzatarak imza istediğinde, Gedson net bir şekilde “No Galatasaray” diyerek formayı geri çevirdi.

Fernandes'in görüntüleri sosyal medyada "Gedson'un Galatasaray Düşmanlığı" başlığıyla paylaşıldı.

Fernandes'in görüntüleri sosyal medyada "Gedson'un Galatasaray Düşmanlığı" başlığıyla paylaşıldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2020-21 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve sergilediği performansla dikkat çekmişti.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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