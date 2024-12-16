Beşiktaş'ın Yıldızı Gedson Fernandes, Galatasaray Formalı Taraftarı Geri Çevirdi: "No Galatasaray"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, taraftarlarla buluştuğu bir etkinlikte, dikkat çeken bir an yaşandı. Portekizli futbolcu, yanına yaklaşarak sarı-kırmızılı Galatasaray formasını imzalatmak isteyen bir taraftarın isteğini geri çevirdi. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Gedson, hayranlarıyla fotoğraflar çektirip siyah-beyazlı formaları imzalarken, Galatasaray formasıyla gelen bir taraftara mesafeli durdu.