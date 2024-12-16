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Jose Mourinho’dan Espirili Türkçe Dersi İsteği: “Tercümanım İşini Kaybetmek İstemiyor”

Jose Mourinho’dan Espirili Türkçe Dersi İsteği: “Tercümanım İşini Kaybetmek İstemiyor”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 17:50

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Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, sadece saha içindeki başarılarıyla değil, esprili ve neşeli kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Röportajlarında mizahi üslubuyla izleyenleri gülümseten Mourinho, bu kez tercüman Sinan Levi ile arasındaki eğlenceli bir diyalogla gündem oldu. Ortaya çıkan renkli anlar, basın toplantısındaki gazetecilerin yüzlerini güldürürken, sosyal medyada da hızla yayıldı.

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Basın toplantısı sırasında Mourinho, Türkçe öğrenmek istediğini dile getirerek, “Türkçe öğrenmek istiyorum ama tercümanımız işini kaybetmek istemediği için öğretmiyor.” sözleriyle esprili bir çıkış yaptı.

Basın toplantısı sırasında Mourinho, Türkçe öğrenmek istediğini dile getirerek, “Türkçe öğrenmek istiyorum ama tercümanımız işini kaybetmek istemediği için öğretmiyor.” sözleriyle esprili bir çıkış yaptı.

Salondakilerin gülümsemesine neden olan bu açıklamanın ardından, Mourinho bir adım daha ileri giderek tercümanına takıldı ve “İstersen özel derslerin ücretini ödeyebilirim.” dedi.

Bu şakayla karşılık bulan Sinan Levi ise hızlı bir yanıtla, “Senin için ücretsiz ders veririm.” diyerek bu eğlenceli diyaloğu sürdürdü.

Bu şakayla karşılık bulan Sinan Levi ise hızlı bir yanıtla, “Senin için ücretsiz ders veririm.” diyerek bu eğlenceli diyaloğu sürdürdü.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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