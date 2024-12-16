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3000 Saat Cyberpunk Oynayandan Monitör Yumruklayana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

3000 Saat Cyberpunk Oynayandan Monitör Yumruklayana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 18:57

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.

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10. Bizi mahveden, yaşayabilecekken yaşayamadıklarımız...

10. Bizi mahveden, yaşayabilecekken yaşayamadıklarımız...

Oyun: Baldur's Gate 3

9. Kaçan kovalanır.

9. Kaçan kovalanır.

Oyun: Dead by Daylight

8. Kendinize inanırsanız yapamayacağınız şey yok.

8. Kendinize inanırsanız yapamayacağınız şey yok.

Oyun: Elden Ring

7. Yeni oyunların optimizasyon problemleri sinir bozucu olmaya başlamış.

7. Yeni oyunların optimizasyon problemleri sinir bozucu olmaya başlamış.

Oyun: Marvel Rivals

6. En büyük hayalim M4 ile Pokemon kovalamak.

6. En büyük hayalim M4 ile Pokemon kovalamak.

Oyun: Palworld

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5. Önceliklerinizi belirlerken Path of Exile 2'yi de hesaba katmayı unutmayın.

5. Önceliklerinizi belirlerken Path of Exile 2'yi de hesaba katmayı unutmayın.

Oyun: Path of Exile 2

4. Yeni başlayanlar için korkutucu bir oyun olabilir, birazcık.

4. Yeni başlayanlar için korkutucu bir oyun olabilir, birazcık.

Oyun: Phasmofobia

3. Reenkarnasyonu birinci elden deneyimlemek.

3. Reenkarnasyonu birinci elden deneyimlemek.

Oyun: Project Zomboid

2. Eğer Street Fighter'ı online oynayacaksanız, 250 saatlik dövüş sanatları eğitimini tamamlamanız gerekiyor.

2. Eğer Street Fighter'ı online oynayacaksanız, 250 saatlik dövüş sanatları eğitimini tamamlamanız gerekiyor.

Oyun: Street Fighter 6

1. Ben Cyberpunk oynamıyorum, ben Cyberpunk oluyorum!

1. Ben Cyberpunk oynamıyorum, ben Cyberpunk oluyorum!

Oyun: Cyberpunk 2077

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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