3000 Saat Cyberpunk Oynayandan Monitör Yumruklayana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
3000 Saat Cyberpunk Oynayandan Monitör Yumruklayana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.
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10. Bizi mahveden, yaşayabilecekken yaşayamadıklarımız...
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9. Kaçan kovalanır.
8. Kendinize inanırsanız yapamayacağınız şey yok.
7. Yeni oyunların optimizasyon problemleri sinir bozucu olmaya başlamış.
6. En büyük hayalim M4 ile Pokemon kovalamak.
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5. Önceliklerinizi belirlerken Path of Exile 2'yi de hesaba katmayı unutmayın.
4. Yeni başlayanlar için korkutucu bir oyun olabilir, birazcık.
3. Reenkarnasyonu birinci elden deneyimlemek.
2. Eğer Street Fighter'ı online oynayacaksanız, 250 saatlik dövüş sanatları eğitimini tamamlamanız gerekiyor.
1. Ben Cyberpunk oynamıyorum, ben Cyberpunk oluyorum!
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