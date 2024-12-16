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2024 Aralık Ayı PlayStation Plus Extra Aylık Oyunları Açıklandı!

2024 Aralık Ayı PlayStation Plus Extra Aylık Oyunları Açıklandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 16:00

PlayStation Plus Extra üyeleri, geniş bir oyun kütüphanesine erişim sağlıyor. Bu kütüphane içerisinde birçok irili ufaklı oyun bulunuyor. Bu kütüphaneye her ay yeni oyunlar ekleniyor, bazı oyunlar da sistemden çıkartılıyor. 2024'ün Aralık ayında eklenecek oyunlar, Sony tarafından açıklandı.

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Aralık ayında bizleri 11 yeni oyun bekliyor.

Aralık ayında bizleri 11 yeni oyun bekliyor.

Sonic Frontiers, WRC Generations ve Forspoken gibi birçok bilindik oyun, bu ay PS Plus üyeleri ile buluşacak. Oyunlar, 17 Aralık tarihinde erişime açılacak. Sisteme eklenecek tüm oyunlar ise şu şekilde:

  • Sonic Frontiers 

  • Forspoken

  • Rabbids: Party of Legends 

  • WRC Generations

  • F.I.S.T: Forged in Shadow Torch

  • Jurrasic World Evolution 2

  • Coffe Talk

  • Coffe Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly

  • A Space for the Unbound

  • PHOGS

  • Biped

Klasikler kataloğuna da yeni oyunlar geliyor!

Klasikler kataloğuna da yeni oyunlar geliyor!

PlayStation Plus Deluxe aboneleri, klasik oyunlar kütüphanesine de erişebiliyor. Bu oyunlar, eski nesillerde efsaneleşmiş ve günümüze kadar gelmiş markaların bilindik yapımlarından oluşuyor. Buraya eklenecek oyunlar ise şu şekilde:

  • Sly 2: Band of Thieves 

  • Sly 3: Honor Among Thieves 

  • Jax and Dexter: The Precursor Legacy

Bunlara ek olarak bir VR oyunu da kütüphaneye eklenecek.

Bunlara ek olarak bir VR oyunu da kütüphaneye eklenecek.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, bu ayın bir diğer sürpriz ismi. FPS bakış açısıyla oynadığımız bu oyun, sadece PS VR2 üzerinden oynanabilecek.

Sistemden ayrılacak oyunlar da açıklandı.

Sistemden ayrılacak oyunlar da açıklandı.

17 Aralık tarihinde kütüphaneye yeni oyunlar eklenirken, bazı oyunlar da sistemden çıkartılacak. Bu oyunlar ise şu şekilde:

  • Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

  • Metal Hellsinger

  • Soulstice

  • Vampire the Masquerade Cotories of New York

  • Judgement

  • Dead Island

  • Dead Island Riptide

  • Moonscars

  • Grime 

  • Tinykin

  • Evil Genius 2 World Domination

  • GigaBash

  • Prodeus

  • Mega Man 11

  • Mega Man Legacy Collection

  • Mega Man Legacy Collection 2

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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