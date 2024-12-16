2024 Aralık Ayı PlayStation Plus Extra Aylık Oyunları Açıklandı!
2024 Aralık Ayı PlayStation Plus Extra Aylık Oyunları Açıklandı!
PlayStation Plus Extra üyeleri, geniş bir oyun kütüphanesine erişim sağlıyor. Bu kütüphane içerisinde birçok irili ufaklı oyun bulunuyor. Bu kütüphaneye her ay yeni oyunlar ekleniyor, bazı oyunlar da sistemden çıkartılıyor. 2024'ün Aralık ayında eklenecek oyunlar, Sony tarafından açıklandı.
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Aralık ayında bizleri 11 yeni oyun bekliyor.
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Klasikler kataloğuna da yeni oyunlar geliyor!
Bunlara ek olarak bir VR oyunu da kütüphaneye eklenecek.
Sistemden ayrılacak oyunlar da açıklandı.
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