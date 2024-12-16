2024 Aralık Ayı PlayStation Plus Extra Aylık Oyunları Açıklandı!

PlayStation Plus Extra üyeleri, geniş bir oyun kütüphanesine erişim sağlıyor. Bu kütüphane içerisinde birçok irili ufaklı oyun bulunuyor. Bu kütüphaneye her ay yeni oyunlar ekleniyor, bazı oyunlar da sistemden çıkartılıyor. 2024'ün Aralık ayında eklenecek oyunlar, Sony tarafından açıklandı.