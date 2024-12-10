Yeni Oyun Çıkmıyorsa Onun Yüzünden: Yayıncı Şirketlerin Korkulu Rüyası GTA 6!
Yeni Oyun Çıkmıyorsa Onun Yüzünden: Yayıncı Şirketlerin Korkulu Rüyası GTA 6!
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GTA serisi, oyun dünyasını domine ediyor.
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GTA serisinin satış başarısı, tüm rakiplerini kıskandıracak düzeyde.
Tüm bunlar, GTA 6 beklentilerini zirveye çıkardı.
Oyun yayıncıları, tarih yayınlamaktan da çekiniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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