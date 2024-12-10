Yeni Oyun Çıkmıyorsa Onun Yüzünden: Yayıncı Şirketlerin Korkulu Rüyası GTA 6!

Oyun dünyasındaki en sağlam kaynaklardan olan Jason Schreier'e göre, tüm oyun yayıncıları GTA 6'nın yayınlanacağı dönemden korkuyor. Bunun en büyük nedeni de kendi çıkartacakları oyunun gölgede kalması. GTA 6, doğal olarak çıktığı dönem tüm ilgiyi kendine çekecek ve diğer oyunların sönük kalmasına neden olacak. Bu da yayıncıların en büyük korkusu olmuş durumda.