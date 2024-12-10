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Yeni Oyun Çıkmıyorsa Onun Yüzünden: Yayıncı Şirketlerin Korkulu Rüyası GTA 6!

Yeni Oyun Çıkmıyorsa Onun Yüzünden: Yayıncı Şirketlerin Korkulu Rüyası GTA 6!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 12:31

Yavaş yavaş 2025'e giriyoruz. Bu yıl, şimdiye kadar birçok irili ufaklı oyun piyasaya sürüldü. Önümüzdeki yıl ise dengeler değişebilir. Bunun en büyük nedeni de GTA 6. Sektörün içerisinde çalışan önemli isimlere göre, tüm oyun yayıncıları GTA 6'nın çıkması planlanan dönemden korkuyor.

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GTA serisi, oyun dünyasını domine ediyor.

GTA serisi, oyun dünyasını domine ediyor.

Her çıkan oyunu ile o döneme damga vurmayı başaran oyun serisi, oyuncuların favorilerinden biri. Özellikle GTA 5'in çıkışı ile birlikte, oyun dünyasının dengesi tamamen Rockstar'a kaydı.

GTA serisinin satış başarısı, tüm rakiplerini kıskandıracak düzeyde.

GTA serisinin satış başarısı, tüm rakiplerini kıskandıracak düzeyde.

GTA serisi, milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Bu serideki en çok satan oyun olan GTA 5 ise sadece serinin değil oyun dünyasının en çok satanları arasında. GTA 5, toplamda 205 milyon kopya sattı. Bu marka sayesinde 9 milyar dolar kazanan Rockstar, bu başarının çok büyük bir kısmını GTA 5'e borçlu.

Tüm bunlar, GTA 6 beklentilerini zirveye çıkardı.

Tüm bunlar, GTA 6 beklentilerini zirveye çıkardı.

GTA 5'in devasa başarısı, doğal olarak serinin sonraki oyununa olan beklentiyi en üst düzeye çıkardı. Tarihin en çok beklenen oyunu olan GTA 6'nın, çıktığı döneme damga vuracağı kesin. Bunun yanında bu oyunun çıkacağı dönem, diğer oyun yayıncılarını da korkutuyor.

Oyun yayıncıları, tarih yayınlamaktan da çekiniyor.

Oyun yayıncıları, tarih yayınlamaktan da çekiniyor.

Oyun dünyasındaki en sağlam kaynaklardan olan Jason Schreier'e göre, tüm oyun yayıncıları GTA 6'nın yayınlanacağı dönemden korkuyor. Bunun en büyük nedeni de kendi çıkartacakları oyunun gölgede kalması. GTA 6, doğal olarak çıktığı dönem tüm ilgiyi kendine çekecek ve diğer oyunların sönük kalmasına neden olacak. Bu da yayıncıların en büyük korkusu olmuş durumda.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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