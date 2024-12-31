onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
PlayStation, Concord Gibi "Canlı Servis" Oyunları Yapmaya Devam Edecek

PlayStation, Concord Gibi "Canlı Servis" Oyunları Yapmaya Devam Edecek

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 14:06

Concord gibi bir başarısızlıktan sonra canlı servis oyunlarında azalma bekleyen oyuncuları yıl sonu şakası gibi bir haber karşılıyor. PlayStation tarafından gelen açıklamalar çok ilginç. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Concord gibi bir başarısızlık örneği varken nedir bu ısrar...

Concord gibi bir başarısızlık örneği varken nedir bu ısrar...

PlayStation Eş başkanlarından birisi olan Herman Hulst, verdiği bir röportajda şirketin canlı servis oyun yapmaya devam edeceğini söyledi. Hatta Concord'un sadece bir 'aksaklık' olduğunu da söyledi.

"Gelişiyor ve öğreniyoruz"

"Gelişiyor ve öğreniyoruz"

'Oyun sektörü sürekli değişiyor' diyen Herman Hulst, röportajın geri kalanında ise şirketler arasındaki rekabete değiniyor ve bu sebeple oyuncuların eğlence anlayışına odaklı işler çıkartmaları gerektiğine vurgu yapıyor.

Başarılı örnek olarak Helldivers 2 gösterildi.

Başarılı örnek olarak Helldivers 2 gösterildi.

Röportajın belirli bir kısmında canlı servis oyunları arasında başarılı bir konumda yer alan Helldivers 2 örnek gösterildi. Şirketin bu motivasyonu izleyerek yeni canlı servis oyunları üzerinde yoğunlaşmasını mantıklı bulduğunu söyleyen Hulst, aynı zamanda hikaye odaklı oyunların da unutulmadığını ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın