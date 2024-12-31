PlayStation, Concord Gibi "Canlı Servis" Oyunları Yapmaya Devam Edecek
PlayStation, Concord Gibi "Canlı Servis" Oyunları Yapmaya Devam Edecek
Concord gibi bir başarısızlıktan sonra canlı servis oyunlarında azalma bekleyen oyuncuları yıl sonu şakası gibi bir haber karşılıyor. PlayStation tarafından gelen açıklamalar çok ilginç.
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Concord gibi bir başarısızlık örneği varken nedir bu ısrar...
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"Gelişiyor ve öğreniyoruz"
Başarılı örnek olarak Helldivers 2 gösterildi.
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