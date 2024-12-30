Half-Life 3 İçin Test Aşaması Başladı: HLX Kod Adlı Oyundan İlk Detaylar
Half-Life 3 İçin Test Aşaması Başladı: HLX Kod Adlı Oyundan İlk Detaylar
Uzun zamandır beklenen ve neredeyse her ay yeni bir söylenti haberiyle karşımıza çıkan Half-Life 3 için ilk somut adımlar atılmaya başlanmış olabilir. Şimdi ortaya çıkan haberlere göre Valve'ın HLX kod adlı bir oyun için test aşamasına geçtiği bildiriliyor.
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Half-Life 3 için yeni söylentiler gün yüzüne çıktı.
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Söylentilere göre HLX kod adlı oyun test aşamasına geçmiş durumda.
Ayrıca ilk duyurunun 2025 yılında gelme ihtimali olduğu da bildiriliyor.
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