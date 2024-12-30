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Half-Life 3 İçin Test Aşaması Başladı: HLX Kod Adlı Oyundan İlk Detaylar

Half-Life 3 İçin Test Aşaması Başladı: HLX Kod Adlı Oyundan İlk Detaylar

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 18:31

Uzun zamandır beklenen ve neredeyse her ay yeni bir söylenti haberiyle karşımıza çıkan Half-Life 3 için ilk somut adımlar atılmaya başlanmış olabilir. Şimdi ortaya çıkan haberlere göre Valve'ın HLX kod adlı bir oyun için test aşamasına geçtiği bildiriliyor.

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Half-Life 3 için yeni söylentiler gün yüzüne çıktı.

Half-Life 3 için yeni söylentiler gün yüzüne çıktı.

Dünyanın en çok beklenen oyunu desek yanlış olmayacak Half-Life 3 için yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Her ay en az 1 defa yeni bir söylentisiyle karşımıza çıkan bu oyun için şimdiye kadar ortaya atılmış en büyük iddia geldi.

Söylentilere göre HLX kod adlı oyun test aşamasına geçmiş durumda.

Söylentilere göre HLX kod adlı oyun test aşamasına geçmiş durumda.

Valve iddiaları ile gündeme gelen Gabe Follower tarafından ortaya atılan iddiaya göre HLX projesi test aşamasına geçilmiş durumda. Bu proje Half-Life 3 olarak adlandırılıyor ve bu test aşamasının şu an geliştiricilere göre kapalı bir test aşamasına girdiğini söylüyor.

Ayrıca ilk duyurunun 2025 yılında gelme ihtimali olduğu da bildiriliyor.

Ayrıca ilk duyurunun 2025 yılında gelme ihtimali olduğu da bildiriliyor.

Bu sene The Game Awards esnasında ilk duyurunun geleceği söylenmişti ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi test aşamasının başlamasıyla birlikte oyuna ait ilk duyurunun da 2025 yılı içerisinde gelebileceği söyleniyor.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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