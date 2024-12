Bu Oyunlara Bayıldık! 2023'te Başında Saatler Harcadığımız, En Sevilen Oyunlar

Oyun dünyasının en köklü serilerinden The Legend of Zelda yıllar içerisinde her teknolojiye, her trende ayak uydurmayı ve bunları kendi formülü ile işlemeyi çok iyi bildi. Serinin son oyunu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ise çıtayı bambaşka bir noktaya koydu. Yalnızca Nintendo Switch için çıkış yapmış olsa da müthiş bir satış başarısı yakalayan oyun özellikle oynanış konusunda ufkumuzu genişletti desek yeridir.