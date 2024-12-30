Bu Oyunlara Bayıldık! 2023'te Başında Saatler Harcadığımız, En Sevilen Oyunlar
Bu Oyunlara Bayıldık! 2023'te Başında Saatler Harcadığımız, En Sevilen Oyunlar
Oyun dünyasında dolu dolu 'ne yıldı ama' diyebileceğimiz bir seneyi geride bıraktık. Müthiş oyunlarla tanıştığımız, oyun dünyasının pandeminin hamlığını iyiden iyiye atıp neredeyse her ay bir müthiş oyunla karşımıza çıktığı bu yılda gelin en sevilen oyunlara bir göz atalım.
Liste tamamen karışık hazırlanmıştır, herhangi bir sıralama yoktur.
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1. Baldur's Gate 3
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2. Marvel's Spider-Man 2
3. Alan Wake 2
4. Resident Evil 4
5. Hogwarts Legacy
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6. Assassin's Creed Mirage
7. TheLegend of Zelda: Tears of the Kingdom
8. Diablo 4
9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
10. Hi-Fi Rush
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