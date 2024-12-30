Bu Oyunlara Bayıldık! 2023'te Başında Saatler Harcadığımız, En Sevilen Oyunlar

Bu sene hayallerimiz de gerçek oldu! Harry Potter ile büyüyen nesil olarak böyle geniş bir evrenin hakkını verecek bir oyun hiç karşımıza çıkmamıştı, ta ki Hogwarts Legacy gelene kadar. Bizleri 1800'lü yılların sonuna, Hogwarts'a doğru bir yolculuğa çıkartan oyun eksik yönleri olsa da oyuncular tarafından çok beğenildi. Öyle ya, hangimiz Harry Potter izlerken bir gün Hogwarts davet mektubumuzu getirecek baykuşun hayalini kurmadık ki?