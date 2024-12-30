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Bu Oyunlara Bayıldık! 2023'te Başında Saatler Harcadığımız, En Sevilen Oyunlar

Bu Oyunlara Bayıldık! 2023'te Başında Saatler Harcadığımız, En Sevilen Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 10:14

Oyun dünyasında dolu dolu 'ne yıldı ama' diyebileceğimiz bir seneyi geride bıraktık. Müthiş oyunlarla tanıştığımız, oyun dünyasının pandeminin hamlığını iyiden iyiye atıp neredeyse her ay bir müthiş oyunla karşımıza çıktığı bu yılda gelin en sevilen oyunlara bir göz atalım.

Liste tamamen karışık hazırlanmıştır, herhangi bir sıralama yoktur.

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1. Baldur's Gate 3

1. Baldur's Gate 3

Bu oyunu anlatmak için sabahtan akşama dek burada otursak da yine de bir şeyler muhakkak eksik kalır. Görece küçük bir stüdyo olan Larian'ın adeta oyun devlerine 'oyun nasıl yapılır' dersi verdiği Baldur's Gate 3 CRPG gibi niş bir türü müthiş bir formül ve özenle ele alarak ortaya türe ilgisi olmayanların dahi bayıldığı bir yapım koymayı başardı.

2. Marvel's Spider-Man 2

2. Marvel's Spider-Man 2

PlayStation oyuncuları için bu yılın bombası şüphesiz Marvel's Spider-Man 2'ydi. PlayStation 5'e özel çıkan oyun cihazın gücünü de arkasına alarak adeta şov yaptı. Müthiş grafikler, iki farklı Spider-Man ve Marvel evreninin en sevilen kötülerinden Venom'u ustalıkla birleştirip önümüze koyan Marvel's Spider-Man 2 şimdiden pek çok önemli ödülü ya kucakladı veya adaylığının sonucunu bekliyor.

3. Alan Wake 2

3. Alan Wake 2

Sam Lake geldi ve Alan Wake 2 ile aklımızı aldı! Remedy'nin en sevilen oyunlarından Alan Wake'in macerasını devam ettiren oyunumuz ilkinden çok daha karanlık bir tonla karşımıza çıktı. Oyunun göz alan grafikleri, olay örgüsü ve hikaye anlatımı da işin içine girince bize yalnızca kendimizi her an diken üstünde hissetsek de bırakamadığımız atmosfere teslim olmak kaldı.

4. Resident Evil 4

4. Resident Evil 4

2023 aynı zamanda efsanelerin de geri döndüğü yıldı. Oyun dünyası son senelerde remake ve remaster furyasına sarmışken Capcom kapı gibi bir remake ile bu işin nasıl yapıldığının adeta dersini verdi. Resident Evil 4 orijinal oyuna sadık kalsa da oyunculara yenilikler de vadediyor, özlediğimiz ayakları yere basan aksiyonu bizlere tattırıyordu.

5. Hogwarts Legacy

5. Hogwarts Legacy

Bu sene hayallerimiz de gerçek oldu! Harry Potter ile büyüyen nesil olarak böyle geniş bir evrenin hakkını verecek bir oyun hiç karşımıza çıkmamıştı, ta ki Hogwarts Legacy gelene kadar. Bizleri 1800'lü yılların sonuna, Hogwarts'a doğru bir yolculuğa çıkartan oyun eksik yönleri olsa da oyuncular tarafından çok beğenildi. Öyle ya, hangimiz Harry Potter izlerken bir gün Hogwarts davet mektubumuzu getirecek baykuşun hayalini kurmadık ki?

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6. Assassin's Creed Mirage

6. Assassin's Creed Mirage

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden Assassin's Creed'in en yeni oyunuyla da bu yıl tanıştık. Assassin's Creed Mirage 'seriyi köklerine döndürme' vaadi ile karşımıza ilk çıktığında serinin hayranları başta olmak üzere tüm oyuncuları bir heyecan sarmıştı. Bağdat'a gidip Basim'in maceralarına ortak olduğumuz oyun kimi noktalarda eleştirilse de yılın en sevilen oyunlarından oldu.

7. TheLegend of Zelda: Tears of the Kingdom

7. TheLegend of Zelda: Tears of the Kingdom

Oyun dünyasının en köklü serilerinden The Legend of Zelda yıllar içerisinde her teknolojiye, her trende ayak uydurmayı ve bunları kendi formülü ile işlemeyi çok iyi bildi. Serinin son oyunu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ise çıtayı bambaşka bir noktaya koydu. Yalnızca Nintendo Switch için çıkış yapmış olsa da müthiş bir satış başarısı yakalayan oyun özellikle oynanış konusunda ufkumuzu genişletti desek yeridir.

8. Diablo 4

8. Diablo 4

Bu yıl cehennemin kapılarını kapatmadık, tam tersine ağzına kadar açtık! Blizzard'ın en sevilen serilerinden, efsaneler efsanesi Diablo'nun yıllardır beklenen devam oyunu şanına yaraşır bir çıkış yaparak bizleri yeniden Korunak'ın topraklarına ayak basmaya davet etti. Kimi oyuncular beklediklerini pek bulamamış olsalar da Diablo 4 kesinlikle yıla damgasını vuran oyunlar arasına adını yazdırmayı başardı.

9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Biliyoruz, biliyoruz... Cyberpunk 2077: Phantom Liberty esasen bir oyun değil DLC olsa da bu listede yer almayı sonuna dek hak ediyor. Cyberpunk 20772nin sorunlu çıkışı ile ağzımızda kalan kötü tadı neredeyse tek başına silen, oyunculara yepyeni bir bölge, silahlar, implant seçenekleri, araçlar ve tonla daha yeni içerik vadeden DLC paketi CD Project Red'in bu konudaki unvanının ne kadar haklı olduğunu ortaya koyan bir yapım olarak karşımızda.

10. Hi-Fi Rush

10. Hi-Fi Rush

Bu yılın sürprizlerinden biri kesinlikle Hi-Fi Rush oldu. Yılın başlarında duyurulan ve duyurulur duyurulmaz çıkan kaç oyun hatırlıyorsunuz a dostlar? Korku oyunlarının efsanesi Shinji Mikami'nin ellerinden çıkan Hi-Fi Rush nice dev oyunları sallayarak tatmin edici bir satış rakamının yanında oyuncuların sevgisine de mazhar olmayı başardı.

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Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı
Onedio Üyesi
The cake is a lie.
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