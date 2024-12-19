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Kızıyla Gezmelere Çıkan Eda Ece'den Zeynep Bastık ve Boyoz'una: 19 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Kızıyla Gezmelere Çıkan Eda Ece'den Zeynep Bastık ve Boyoz'una: 19 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.12.2024 - 00:55

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Gamze Erçel

Gamze Erçel

Pelin Akil

Pelin Akil

Eda Ece

Eda Ece

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Didem Soydan

Didem Soydan
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Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç
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Zeynep Bastık

Zeynep Bastık
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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