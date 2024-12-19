19 Aralık Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Aralık Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşama dair kaçırdığınız veya tüm detayları ile birlikte yeniden göz atmak isteyeceğiniz haberler olabilir. Bu yüzden sizin için gündemin dikkat çeken detayları ile 19 Aralık akşamı 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri derledik.
İşte 19 Aralık Perşembe akşamının kaçırılmaması ve mutlaka okunması gereken haberleri...
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86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir trafikte aracıyla seyir halindeyken tartıştığı, polis memuru S.Ç. tarafından vuruldu. Toydemir'in ağır yaralandığı olayda polis memuru S.Ç.'nin ise silahla birlikte yakalanarak emniyete götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından duyuruldu.
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1998 yılında Hizbullah tarafından kaçırılıp ve 38 gün boyunca işkence gördükten sonra domuz bağı yöntemi ile öldürülen Konca Kuriş'in ölmeden önceki son görüntüleri ve "Hizbullah beni kaçırdı." açıklamasıyla başlayan baskı altındaki konuşmaları Gazeteci Cüneyt Özdemir’in GAİN’de hazırlığı belgesel programında ilk kez yayınlandı.
2000 yılının Aralık ayında Beşar Esad ile dünyaevine giren Esma Esad, Rusya’ya sığındıktan sonra içinde bulunduğu yaşam şartlarından memnun olmadığı için Beşar Esad'dan boşanma talebinde bulundu. Esma Esad'ın Londra’ya gitmek istediği ve Rus yetkililerden özel izin talep ettiği de gelen bilgiler arasında.
Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamalarına yasak getirdi. Bakanlık tarafından 81 ilde tüm okullara gönderilen yazıda kutlamaların Türkiye’nin “örf, adet ve milli değerleriyle uyumlu” olmadığı ifade edildi.
Kuyumculuk sektöründe yeni dönem başlıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığın önüne geçmek ve kara para aklamayı engellemek adına aldığı karar kapsamında, 1 Ocak 2025'ten itibaren 185 bin TL ve üzeri altın alım-satım işlemleri kimlik ibrazı zorunlu hale gelecek.
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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi’nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde kaldırımda el bombası gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerinde el bombası benzeri cismi inceleyen bomba imha uzmanı ve ekipler gerekli önlemleri alarak cismi Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürdüler.
Diyarbakır’da cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin Güran’ın babası Arif Güran, tutuklu bulunan ve savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ettiği eşi, oğlu ve kardeşine duruşma öncesi katıldığı Beyaz TV’de yayınlanan Esra Ezmeci’nin programında sahip çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine bir kurum daha eklendi. Meşhur Sarıyer Börekçisi’nin Kağıthane şubesinde satılan kıymalı börekte, "tek tırnaklı eti" ve "sakatat (taşlık)" tespit edildi.
Gisèle Pelicot'un neredeyse 10 yıl boyunca eşi Dominique Pelicot tarafından uyuşturucu verilerek cinsel saldırıya uğradığı tespit edilen davada sona gelindi. Eski eş Dominique Pelicot ve 50 erkeğe, 3 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verildi.
Van’daki Lokman Hekim Hastanesi’nde temizlik personelinin bazı ameliyatlara girerek doktorlara asistanlık yaptığı iddia edildi. İlkokul mezunu ve sağlık alanında hiçbir eğitimi olmayan temizlik personeli M.K.'nın doğum, beyin ve bypass ameliyatlarında doktorlara asistanlık yaptığı öne sürüldü.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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