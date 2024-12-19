19 Aralık Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

Dün akşama dair kaçırdığınız veya tüm detayları ile birlikte yeniden göz atmak isteyeceğiniz haberler olabilir. Bu yüzden sizin için gündemin dikkat çeken detayları ile 19 Aralık akşamı 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri derledik.

İşte 19 Aralık Perşembe akşamının kaçırılmaması ve mutlaka okunması gereken haberleri...