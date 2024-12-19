MEB'den Yılbaşı Kutlamalarına Veto: Örf ve Adet Gerekçesiyle Tüm Kutlamalar Yasaklandı!
MEB'den Yılbaşı Kutlamalarına Veto: Örf ve Adet Gerekçesiyle Tüm Kutlamalar Yasaklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yılbaşı kutlamalarına yasak getirdi. 81 ildeki tüm okullara yazı gönderilerek kutlamaların “kültürel değerlere aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. Daha önce Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ilçe bazlı yasaklamalar yapmıştı. Yeni talimatla tüm okullarda süsleme dahil hiçbir etkinliğe izin verilmeyecek.
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2025 yılına sayılı günler kala MEB tarafından dikkat çekici bir yasak duyuruldu. Daha önce Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından alınan karar bu kez Bakanlık düzeyinde tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişletildi.
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Bakanlık tarafından gönderilen yazıda kutlamaların Türkiye’nin “örf, adet ve milli değerleriyle uyumlu” olmadığı ifade edildi.
Yazı devlet okullarına iletilerek sınıflarda herhangi bir süsleme yapılmaması ve bu tür etkinliklerin düzenlenmemesi talimatını içeriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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