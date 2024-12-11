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Pedagojik Formasyon Kalktı mı? Eğitim Fakültesinde Formasyon Kaldırıldı mı?

Pedagojik Formasyon Kalktı mı? Eğitim Fakültesinde Formasyon Kaldırıldı mı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 22:28

Milli Eğitim Bakanlığının bir süredir konuştuğu yeni eğitim modeli nihayet ortaya çıktı. Bununla birlikte, pedagojik formasyonun kalkıp kalkmadığını merak eden pek çok kişi araştırma yapmaya başladı.

Peki, pedagojik formasyon kalktı mı? Eğitim fakültesinde formasyon zorunluluğu kaldırıldı mı? Cevabı içeriğimizde!

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Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon programı, Türkiye'de öğretmenlik mesleğini icra etmek isteyenler için düzenlenen bir sertifika programıydı. Ancak 2023'ün başlarında YÖK'ün aldığı bir kararla pedagojik formasyon eğitimi lisans programları bünyesinde de seçmeli ders olarak verilmeye başladı.

Sertifika programı şeklinde verilen pedagojik formasyon eğitimi lisans programlarından bağımsız olarak yürütülmeye devam etmekteydi. Bu eğitim programıyla birlikte kişilerin pedagojik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanıyordu. MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte birçok kişi ''Formasyon kalktı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Pedagojik formasyon kaldırıldı mı?

Pedagojik formasyon kaldırıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir karar değişikliğine gidiliyor. 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren öğretmen atamaları esnasında pedagojik formasyon sertifikası zorunluluğunun tamamen kaldırılacağı açıklandı.

Pedagojik formasyon sertifikası yerine öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacağı duyuruldu. Duyurulan bu yeniliğin, öğretmenlik mesleği adına önemli bir adım olacağı ifade edildi.

Formasyon kalktı mı?

Formasyon kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan yeni modelle birlikte eğitim fakültelerindeki pedagojik formasyon zorunluluğuna son verildi. 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademesi’nde eğitimlerini alacak. 

Edip Üzen tarafından yapılan açıklamada, “Pedagojik formasyon tarihe karışıyor. 1 Eylül 2025 ve sonrasında yapılacak atamalarda artık Pedagojik Formasyona gerek kalmayacak. Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görüleceği için Formasyon gibi bir durum da artık olmayacak” ifadelerine yer verildi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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