Pedagojik Formasyon Kalktı mı? Eğitim Fakültesinde Formasyon Kaldırıldı mı?

Pedagojik formasyon programı, Türkiye'de öğretmenlik mesleğini icra etmek isteyenler için düzenlenen bir sertifika programıydı. Ancak 2023'ün başlarında YÖK'ün aldığı bir kararla pedagojik formasyon eğitimi lisans programları bünyesinde de seçmeli ders olarak verilmeye başladı.

Sertifika programı şeklinde verilen pedagojik formasyon eğitimi lisans programlarından bağımsız olarak yürütülmeye devam etmekteydi. Bu eğitim programıyla birlikte kişilerin pedagojik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanıyordu. MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte birçok kişi ''Formasyon kalktı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.