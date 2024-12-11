Pedagojik Formasyon Kalktı mı? Eğitim Fakültesinde Formasyon Kaldırıldı mı?
Pedagojik Formasyon Kalktı mı? Eğitim Fakültesinde Formasyon Kaldırıldı mı?
Milli Eğitim Bakanlığının bir süredir konuştuğu yeni eğitim modeli nihayet ortaya çıktı. Bununla birlikte, pedagojik formasyonun kalkıp kalkmadığını merak eden pek çok kişi araştırma yapmaya başladı.
Peki, pedagojik formasyon kalktı mı? Eğitim fakültesinde formasyon zorunluluğu kaldırıldı mı? Cevabı içeriğimizde!
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Pedagojik formasyon nedir?
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Pedagojik formasyon kaldırıldı mı?
Formasyon kalktı mı?
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