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Bambaşka Bir Sistem: Bir Öğretmen Almanya'da İlkokullardaki Okul Düzeni ve İşleyişini Paylaştı

Bambaşka Bir Sistem: Bir Öğretmen Almanya'da İlkokullardaki Okul Düzeni ve İşleyişini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2024 - 16:15

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Her ülkenin kalkınma sürecinde en önemli gereksinimlerinden biri, sağlam bir eğitim sistemidir. Eğitim, toplumun her bireyinin gelişiminde ve ilerlemesinde kritik bir rol oynar. Bu nedenle, etkili bir eğitim sistemi, bir ülkenin gelişiminde ve ilerlemesinde hayati bir öneme sahiptir. İyi bir eğitim sistemi, bireylerin yeteneklerini ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlar. Ayrıca, toplumun genel refahını ve sosyal uyumunu artırır.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DAdQHu1oGuE/
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Almanya'da bir öğretmen, ilkokullardaki düzeni ve sistemi paylaştı.

Almanya'da bir öğretmen, ilkokullardaki düzeni ve sistemi paylaştı.

Her bir detayın özenle düşünüldüğü o sistem, "Türkiye'ye de gelir mi?" dedirtti.

Her bir detayın özenle düşünüldüğü o sistem, "Türkiye'ye de gelir mi?" dedirtti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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