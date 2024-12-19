Kardashian'ın Tarzından Eilish'in Doğum Günü Pastasına 19 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Kardashian'ın Tarzından Eilish'in Doğum Günü Pastasına 19 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Paris Hilton
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Kim Kardashian
Sabrina Carpenter
Billie Eilish
Bella Thorne
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Katy Perry
Rita Ora
Emrata
Halsey
Amy Jackson
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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