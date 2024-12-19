19 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Türk tiyatrosunun 96 yaşındaki duayen ismi Haldun Dormen, geçtiğimiz haftalarda 70. sanat yılını kutladı. 70. sanat yılına özel Uğur Ugan'la yaptığı söyleyişi içeren "Ben Buyum İşte!" isimli bir kitap çıkaran Dormen'in kıymetli açıklamalarından birkaçı hemen dikkat çekti. Geçtiğimiz gün Bülent Ersoy ve Zeki Müren arasında yaptığı karşılaştırmayla gündeme gelen Dormen, bu sefer de komedi ve komedyenlik üzerine yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Gündeminde ise Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar var! Gelin, Haldun Dormen bu üç önemli ismin yaptığı iş hakkında neler demiş beraber görelim!
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Mahsun Kırmızıgül, iki hafta önce 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir'i gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlamıştı. “O benim diğer yarım” dediği annesini kaybetmenin acısını yaşayan ünlü sanatçı cenazede yaşananlarla gündeme gelmişti. Annesini toprağa verdikten sonra ilk kez sahne alan Kırmızıgül o esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Hareketli şarkıları vokalistlere bırakan isim annesinin anısına 'Kardeşlik Türküsü'nü seslendirdi.
Sosyal medya fenomeni Ala Tokel kendisinden dokuz yaş küçük Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Her fırsatta mutlu olduğunu dile getiren ve "Umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur" diyen Tokel'in kısa bir süre sonra ilişkisi bitmişti. Ayrılık sonrası yaptığı manidar paylaşımlarla adından bahsettiren isme ilişkisi soruldu. 2024 yılındaki seçimlerinden pişman olan isim kalbinin kapılarını kapatmadığını da ekledi. Gelin neler demiş bakalım...
Senelerdir kusursuz fiziğiyle, düzenli aralıklarla tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran model Didem Soydan, hem ünlü isimlerle kurduğu dostluklar hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Uzun bir süredir de üstsüz pozlarıyla dikkat çekiyor! En son Şeyma Subaşı'yla peş peşe üstsüz pozlar kesen Didem Soydan, geçtiğimiz saatlerde koleksiyonuna yenisini ekledi. Kusursuz sırtını sergileyen Didem Soydan yine hayran bıraktı.
Senelerdir güzelliği ve dobralığıyla konuştuğumuz Hülya Avşar, uzun bir süredir YouTube'da "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programını sunuyor. Her hafta birbirinden ünlü konuklar ağırlayan Avşar kızı, ünlü isimleri köşeye sıkıştırdığı sorularla sık sık gündeme oturuyor. Belki denk gelmişsinizdir, son konuğu Deniz Seki'ydi kendisinisin. Cezaevi soruları sırasında bir miktar gerilen ikilinin arasında geçen bir diyalog daha geçtiğimiz saatlerde dikkat çekti. Avşar'ın kaybettiği annesi hakkında konuşan Seki'ye çıkışı "Gerek var mıydı?" dedirtti. Buyurun, beraber görelim.
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Sakıp Sabancı'nın torunlarından Melisa Tapan'la yaşadığı aşkla seneye damga vuran birlikteliklerinden birine imza atan Kerem Bursin hem projeleri hem de özel hayatıyla sık sık konuştuğumuz isimlerden biri oldu. Daha önce yapımlarda yer aldığı güzel oyuncularla birliktelik yaşayan Bürsin'in aşk defteri bir hayli kalabalık bildiğiniz gibi... Fakat bu sefer işler biraz faklı ilerliyor gibi. Birlikteliklerinin üzerinden henüz birkaç ay geçen ikili hakkında çıkan haberler gelecek planlarını kanıtlarken Melisa Tapan'ın Kerem Bürsin'i annesiyle tanıştırdığı ortaya çıkmıştı. 'Şımarık' isimli filmiyle izleyiciyle buluşan Kerem Bürsin'e bu sefer de çocuk soruları yöneltildi! Gelin yakışıklı oyuncu ne demiş birlikte bakalım...
Geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur tüm sevenlerini korkutmuştu. Ambulans seyir halindeyken durumu ağırlaşan usta sanatçı acil olarak ameliyata alınmıştı. Doktoru son durumla ilgili açıklama yaparken Ferdi Tayfur'un ameliyattan sonraki ilk hali de paylaşıldı.
Dilan ve Engin Polat bugün kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis soruşturması davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı. 40 yıl hapis cezasıyla yargılandıkları davaya itiraflar damga vurdu. Şirketleri üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep eden Polatgiller'e kötü haber geldi. Mahkemenin talepleri reddedip duruşmayı ertelemesi sonrası gözler, başta Dilan Polat olmak üzere göndermeli paylaşımlar yapan aile üyelerine çevirildi.
Şu sıralar magazin dünyası sürpriz aşklarla çalkalanıyor! Bunların başında da hiç şüphesiz ki güzel oyuncu Esra Bilgiç ile Sabancılar'ın DJ'i Faruk Sabancı ikilisi yer alıyor. Aşkını gizli saklı yaşamayan Bilgiç, geçtiğimiz akşam ilk sevgili postunu paylaşmıştı. Aşklarını resmiyete kavuşturan güzel oyucunun bu hamlesini karşılıksız bırakmayan Faruk Sabancı da Londra tatilinden pozlar paylaşıp gönüllere taht kurdu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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