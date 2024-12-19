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İki Hafta Önce Vefat Eden Annesinin Üzerine İlk Defa Sahneye Çıkan Mahsun Kırmızıgül Gözyaşlarını Tutamadı

İki Hafta Önce Vefat Eden Annesinin Üzerine İlk Defa Sahneye Çıkan Mahsun Kırmızıgül Gözyaşlarını Tutamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.12.2024 - 21:11

Mahsun Kırmızıgül, iki hafta önce 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir'i gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlamıştı. “O benim diğer yarım” dediği annesini kaybetmenin acısını yaşayan ünlü sanatçı cenazede yaşananlarla gündeme gelmişti. Annesini toprağa verdikten sonra ilk kez sahne alan Kırmızıgül o esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Hareketli şarkıları vokalistlere bırakan isim annesinin anısına 'Kardeşlik Türküsü'nü seslendirdi.

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İki hafta önce annesi Faike Bezencir'i kaybeden Mahsun Kırmızıgül'ün cenazedeki görüntüleri ve yapılan saygısızlık olay olmuştu.

İki hafta önce annesi Faike Bezencir'i kaybeden Mahsun Kırmızıgül'ün cenazedeki görüntüleri ve yapılan saygısızlık olay olmuştu.

Detaylardan bahsettik:

Geçtiğimiz yıllarda Mahsun Kırmızıgül "Annem" şarkısını seslendirirken gözyaşları içerisinde annesinin alzheimer olduğunu ve kendisini tanımadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda Mahsun Kırmızıgül "Annem" şarkısını seslendirirken gözyaşları içerisinde annesinin alzheimer olduğunu ve kendisini tanımadığını açıklamıştı.

Annesinin vefatından iki hafta sonra bir mekanda sahne alan isim “Bu gece sahnede olmak hayatımın en zor anlarından biri. Benim için dünyanın en büyük insanı olan annemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ama şunu da iyi biliyorum hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bu gece evine ekmek götüren emekçiler için ve aylar öncesinden rezervasyonlarını yapan siz değerli insanlar için buradayım. Annem bana hep insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam şarkılarımı annemin anısına söyleyeceğim" sözleriyle yürekleri burktu.

Annesinin vefatından iki hafta sonra bir mekanda sahne alan isim “Bu gece sahnede olmak hayatımın en zor anlarından biri. Benim için dünyanın en büyük insanı olan annemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ama şunu da iyi biliyorum hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bu gece evine ekmek götüren emekçiler için ve aylar öncesinden rezervasyonlarını yapan siz değerli insanlar için buradayım. Annem bana hep insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam şarkılarımı annemin anısına söyleyeceğim" sözleriyle yürekleri burktu.

Mahsun Kırmızıgül, annesi Faike Arık’ın en sevdiği şarkı olan 'Kardeşlik Türküsü'nü seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahsun Kırmızıgül, annesi Faike Arık’ın en sevdiği şarkı olan 'Kardeşlik Türküsü'nü seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Hareketli ve tempolu şarkıları seslendirmek yerine mikrofonu vokalistlerine bırakan Mahsun Kırmızıgül “Bu geceyi elbet bir gün telafi ederiz. Anlayışınıza sığınıyorum. Hepinizi çok seviyorum.” ifadelerini kullanarak sahneden indi.

Hareketli ve tempolu şarkıları seslendirmek yerine mikrofonu vokalistlerine bırakan Mahsun Kırmızıgül “Bu geceyi elbet bir gün telafi ederiz. Anlayışınıza sığınıyorum. Hepinizi çok seviyorum.” ifadelerini kullanarak sahneden indi.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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