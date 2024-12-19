Böbrek Nakli Yapılmıştı: Ferdi Tayfur'un Ameliyat Sonrası İlk Görüntüsü Paylaşıldı!
Böbrek Nakli Yapılmıştı: Ferdi Tayfur'un Ameliyat Sonrası İlk Görüntüsü Paylaşıldı!
Geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur tüm sevenlerini korkutmuştu. Ambulans seyir halindeyken durumu ağırlaşan usta sanatçı acil olarak ameliyata alınmıştı. Doktoru son durumla ilgili açıklama yaparken Ferdi Tayfur'un ameliyattan sonraki ilk hali de paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir kızı Tuğçe Aydın'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Türk arabesk müziğinin önde gelen ismi Ferdi Tayfur sağlık sorunlarıyla tüm sevenlerini korkuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marmaris'te yaşayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yakınlarının çağırdığı 112 Acil ambulansında durumunun ağırlaştığı açıklanmıştı.
Ferdi Tayfur'un tanınmaması için önlem alan yakınları sanatçının yüzünü bir şapkayla kapatmıştı.
Gelen ilk açıklamalarda Tayfur'un hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilmişti. Yaşananların ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmişti.
Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı ise sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Doktorumuz Sn. Prof. Dr.Asuman Yavuz gerekli açıklamayı yapmıştır. Sayın Ferdi Tayfur’un sağlık durumu iyi olup bir süre gözetim altında tutulacaktır, tüm sevenlerine duyurulur."
👇👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın