Nifak Tohumu Serpildi: Popstar Mehtap Hande Erçel'in Filmini Eleştirirken Hakan Sabancı Sözleriyle Tepki Çekti
Nifak Tohumu Serpildi: Popstar Mehtap Hande Erçel'in Filmini Eleştirirken Hakan Sabancı Sözleriyle Tepki Çekti
Popstar yarışmasıyla yıldızı parlayan isimlerden biri de Mehtap Yılmaz olmuştu. O günden sonra müzik kariyerini devam ettiren ünlü isim yıllar içindeki değişimiyle de sıkça konuşuluyordu. Popstar Mehtap bu kez de tartışma yaratan açıklamalarına bir yenisini ekledi. Hande Erçel'in yeni filmi 'Rüzgara Bırak' eleştirisi yaparken 'Ben Hakan Sabancı olsaydım...' dediği anlar tepki çekti.
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Kimilerinin 'ilişkileri iki ay bile sürmez' dediği Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz günlerde aşklarının ikinci senesini kutlayarak biraz düşman çatlattı.
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Her ne kadar pek çok hareketleriyle linç yiyip, olay olsalar da, kendileri magazin dünyasının en popüler ve en merak edilen çiftlerinin başında geliyor!
Uzun zamandır 'Evlilik teklifi alacak mı almayacak mı?' sorularıyla gündeme gelip oyunculuğuyla tartışılan Hande Erçel, bu sefer de başrolünü Barış Arduç'la paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filmiyle dikkat çekti.
Film hakkında hem övgüler hem de eleştiriler başlayınca konu dallanıp budaklandı tahmin edeceğiniz üzere...
Konuya dair tepkisini gizlemeyen isimlerden biri de Popstar yarışmasıyla yıldızı parlayan Mehtap Yılmaz oldu.
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Konuya "Ben Hakan Sabancı'nın sevgilisi olsam, böyle yakınlaşabileceğim rollerde asla olmam" diyerek giren Popstar Mehtap "Ya da Hakan Sabancı olsam, sevgilimin böyle işlerde olmasına izin vermem" diye ekledi.
Ünlü şarkıcı "Çünkü ben Sabancı'yım, markayım Türkiye'de! Hakan Sabancı'yım ben" diyince programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval da "Hande Erçel de bir marka!" sözleriyle tepki gösterdi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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