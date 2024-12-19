Salon Buz Kesti: Dilan ve Engin Polat'ın Kara Para Aklama Davasındaki Tutuklu Tanığın Sözleri Şoke Etti!
Salon Buz Kesti: Dilan ve Engin Polat'ın Kara Para Aklama Davasındaki Tutuklu Tanığın Sözleri Şoke Etti!
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat ara kararla tahliye edilmişti. 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan fenomen ikilinin de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanması bugün devam ediyor. Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikici duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu tanık Emre Çiftçi'nin 'Paralar yakalansaydı, infaz edilirlerdi' açıklamasıyla salon buz kesti!
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MASAK radarına yakalandıktan sonra 2023'ün Kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ara kararın ardından 9,5 aylık cezaevi serüvenini tamamlamıştı.
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Cezaevine girmeden önce gösterişli yaşamlarını gözümüze sokmalara doyamayan Dilan Polat tahliye olduktan sonra da aynı şekilde paylaşımlarına devam ederek daha çok tepki topladı.
Ara kararla evlerine dönen ikilinin davasının ikinci duruşması bugün (19 Aralık) gerçekleşiyor. Polatgillerden saat 10.30 sıralarında başlayan duruşma öncesi paylaşımlar geldi tabii.
Dilan Polat ile Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'yla birlikte bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşma salonundan anbean bilgi aktaran isimlerden olan İhsan Yalçın'sa önemli bir detaylar şoke etti.
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4’ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği duruşmaya tutuklu tanık Emre Çiftçi'nin sözleri damga vurdu.
Çifti'nin "Paraların yarısı nakitti yarısı da soğuk cüzdandaydı. Soğuk cüzdandaki paralar yakalansaydı, şuanda burada oturuyor olmazlardı. Engin bunu biliyor. İnfaz edilirlerdi" sözleriyle salon adeta buz kesti!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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