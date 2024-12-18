Manken Gibi Hareketsiz Poz Vermeye Çalışan Kerem Alışık'ın Tek Ayak Üzerinde Durma Çabası Dile Düştü!
Manken Gibi Hareketsiz Poz Vermeye Çalışan Kerem Alışık'ın Tek Ayak Üzerinde Durma Çabası Dile Düştü!
Oyunculuğuyla gönülleri fetheden Kerem Alışık duruşuyla da magazin dünyasının gözde sanatçılarından biri. Gerek özel hayatı gerek kariyeriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu geçtiğimiz akşam düzenlenen 'Akıldan Kalbe' filminin galasında boy gösterdi. Poz vermek için tek ayağının üzerinde zorlu bir uğraş veren Kerem Alışık'ın bu halleri dile düşmekten kurtulamadı.
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Yeşilçam'ın usta isimleri Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan Kerem Alışık rol aldığı yapımlar kadar özel hayatıyla da konuşuluyor şu sıra.
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Duruşu ve karizmasıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda beraber rol aldığı Evrim Alasya ile aşk yaşıyor.
Kerem Alışık geçtiğimiz akşam başrollerini Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler'le paylaştığı 'Akıldan Kalbe' filminin galasına katıldı.
Alışık galadaki "İnsanın en büyük savaşı aklın düşündüğü ile kalbin hissettiği arasında gerçekleşiyor. İnsan kalbiyle sevince bazen aklını kaybedebilir ya aklı kaybetmemek lazım, aklı yanına almak lazım. Kalple sevmek, her işi kalple yapmak lazım. Biz bu işi kalbimizle yaptık. Kalbimizi evimiz bildik, işimizi kutsal bildik. Filmin genel net mesajı; pişman ol ama pişman ölme. Umarım izleyiciler de beğenir." sözleriyle de herkesi etkilemeyi başardı.
Kerem Alışık geceye sadece konuşmasıyla değil poz verme çabasıyla da damga vurdu. Tek ayağının üzerinde kameralara gülümserken bir yandan titrediği görülen ünlü oyuncunun halleri dile düşmekten kurtulamadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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