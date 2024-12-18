"Şiddet Görüyorum" İtirafında Bulunan Ebru Şallı, Eşi Uğur Akkuş'a Uzaklaştırma Kararı Aldırdı!
"Şiddet Görüyorum" İtirafında Bulunan Ebru Şallı, Eşi Uğur Akkuş'a Uzaklaştırma Kararı Aldırdı!
Şu sıralar özel hayatıyla gündem düşmeyen Ebru Şallı 5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğünü açıklamıştı. İş insanı tarafından tehdide uğradığını belirten Şallı mahkemenin yolunu tuttu.
Mahkemeye başvuran Ebru Şallı'nın talebi kabul edilirken, Uğur Akkuş'a uzaklaştırma verildi.
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2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş'la dünyaevine giren Ebru Şallı şu sıralar magazin dünyasının en çok konuştuğu isimler listesinin başında geliyor.
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Geçtiğimiz yıllarda "eşinden şiddet görüyor" iddialarıyla gündem olan ünlü manken bu zamana kadar hep sessiz kalmış, görgü tanıklarının tüm söylemlerini yalanlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde beklenmedik hamle Uğur Akkuş'tan gelmiş ve "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" diyerek ünlü mankene boşanma davası açmıştı.
Ebru Şallı'nın kısa süre sonra boşanmayı doğrulamasından bir gelişme daha yaşanmıştı. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Akkuş, davasını geri çekmişti.
Bu adımdan sonra ortalığı durulması beklenirken, daha da karıştı. İlk adım "aşkımıza nazar değmesin diye birlikte paylaşım yapmıyoruz" diyen Akkuş'tan geldi.
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5 yıllık eşinin bu paylaşımı sonrası sabrı taştığı düşünülen Ebru Şallı'dan bomba bi' açıklama geldi ve Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü itiraf etti.
Eşi Akkuş'u 5 aydır görmediğini de belirten Şallı, şimdi de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu.
Ebru Şallı mahkemeye sunduğu dilekçesinde, can güvenliğinden endişe ettiğini, fiziksel ve psikolojik şiddet mağduru olduğunun altını çizip uzaklaştırma kararı talebinde bulundu.
Mahkeme talebi kabul edip Uğur Akkuş'un 1 ay süreyle eşi Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.
Uğur Akkuş'un ünlü manken Şallı'ya yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve karara aykırı davranması söz konusu olursa; mahkeme de buna yönelik 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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