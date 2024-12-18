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Şeyma Subaşı Mesajı Aldı: Bu Yazının Çok Sıkıcı Geçmesinden Dem Vuran Melisa Ilıcalı'nın İsyanı Annesine Geçti

Şeyma Subaşı Mesajı Aldı: Bu Yazının Çok Sıkıcı Geçmesinden Dem Vuran Melisa Ilıcalı'nın İsyanı Annesine Geçti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
18.12.2024 - 10:33

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın 11 yaşına giren kızları Melisa Ilıcalı, günden güne daha popüler hale geliyor. Tatlı halleriyle büyük beğeni toplayan Melisa, annesi Şeyma ile Bold Agency Projects kanalındaki röportajlarıyla öne çıkmamaya devam ediyor! İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan anne-kız bu sefer de 'tatil anıları' muhabbetleriyle ortalığı yıktı geçti.

Gelin Melisa Ilıcalı'nın komik tatil isyanını ve ona gelen yorumları birlikte görelim...

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2008 yılında Var mısın Yok musun yarışmasıyla hayatımıza giren Şeyma Subaşı ve ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın birlikteliğinden Melisa adında bir kızları dünyaya gelmişti. İkili 2018'de yollarını ayırsalar da minik kızları için görüşmeye devam ettiler.

2008 yılında Var mısın Yok musun yarışmasıyla hayatımıza giren Şeyma Subaşı ve ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın birlikteliğinden Melisa adında bir kızları dünyaya gelmişti. İkili 2018'de yollarını ayırsalar da minik kızları için görüşmeye devam ettiler.

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımları ve özel yaşamıyla sıkça eleştiri alsa da, anneliğiyle oldukça büyük beğeni topladı.

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımları ve özel yaşamıyla sıkça eleştiri alsa da, anneliğiyle oldukça büyük beğeni topladı.

El ele verip adeta dünyayı dolaşan anne-kızın her hali büyük ilgi odağı oldu tabii. Hatta bunu bir bir programa bile dönüştürdüler.

El ele verip adeta dünyayı dolaşan anne-kızın her hali büyük ilgi odağı oldu tabii. Hatta bunu bir bir programa bile dönüştürdüler.

Bold Agency Projects isimli YouTube kanalıyla karşımıza çıkan Şeyma ve Melisa ikilisi programlarının her kesitiyle bizleri güldürmeyi başardı.

Bold Agency Projects isimli YouTube kanalıyla karşımıza çıkan Şeyma ve Melisa ikilisi programlarının her kesitiyle bizleri güldürmeyi başardı.

Buna dair eğlenceli içeriklerimizden bir-iki tane buraya da bırakalım...

👇🏼👇🏼

Programın yayınlanan son bölümü de apayrı bir gündem oldu tahmin edersiniz ki. Dobra cevapları ve bitmeyen enerjisiyile annesinin her sorusuna anında cevap veren Melisa yine yaptı yapacağını... 😂

Programın yayınlanan son bölümü de apayrı bir gündem oldu tahmin edersiniz ki. Dobra cevapları ve bitmeyen enerjisiyile annesinin her sorusuna anında cevap veren Melisa yine yaptı yapacağını... 😂
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Tatlı kızına tek tek sorular yönelten Şeyma Subaşı bu sefer de "Unutamadığın bir tatil anın var mı?" diye sordu.

Tatlı kızına tek tek sorular yönelten Şeyma Subaşı bu sefer de "Unutamadığın bir tatil anın var mı?" diye sordu.

"Bu yaz çok sıkıcıydı. Geçen yaz tekneye bindik, ondan önceki yaz Afrika'ya gittik. Bu yaz hep gittiğim yerlere gittim" diyen Melisa, "Tokyo'ya götür beni" isteğini bir minik isyanla annesine duyurdu.

"Bu yaz çok sıkıcıydı. Geçen yaz tekneye bindik, ondan önceki yaz Afrika'ya gittik. Bu yaz hep gittiğim yerlere gittim" diyen Melisa, "Tokyo'ya götür beni" isteğini bir minik isyanla annesine duyurdu.

Küçük kızının "Tokyo'ya gitmek istiyorum" nidaları karşısında gülmekten yıkılan Şeyma Subaşı "Söz vermiştim, götürememiştim. Tamam Tokyo'ya götürüyorum seni" diyerek Melisa'nın gönlünü aldı.

Küçük kızının "Tokyo'ya gitmek istiyorum" nidaları karşısında gülmekten yıkılan Şeyma Subaşı "Söz vermiştim, götürememiştim. Tamam Tokyo'ya götürüyorum seni" diyerek Melisa'nın gönlünü aldı.

O anları buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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